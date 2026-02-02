Fallece Carmen Luz de la Maza Asquet, destacada académica y exdecana de la Universidad de Chile

Este lunes 2 de febero, la comunidad de la Universidad de Chile comunicó el fallecimiento de Carmen Luz de la Maza Asquet, académica, investigadora y exdecana de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la misma casa de estudios, cuya trayectoria estuvo marcada por un profundo compromiso con la investigación, la docencia y el desarrollo de las políticas forestales y ambientales del país.

Ingeniera Forestal de la U. de Chile, Carmen Luz de la Maza obtuvo un Master of Science en Environmental Sciences y un Ph.D. en Wildland Management en la Universidad de Texas A&M, en Estados Unidos. A lo largo de su carrera se desempeñó como Profesora Titular e investigadora, además de ejercer como Adjunct Professor en Washington State University entre 1999 y 2004.

Su labor académica y científica dio origen a más de 160 publicaciones entre artículos científicos, libros, capítulos de libros y textos de divulgación. En el ámbito docente, impartió cursos de pre y postgrado vinculados a la gestión de espacios protegidos y la evaluación de impacto ambiental, además de dirigir más de 150 tesis en Chile y el extranjero.

En 2006 fue distinguida con el Premio Amanda Labarca, reconocimiento que destaca la contribución de mujeres académicas al desarrollo universitario. Asimismo, integró diversas instancias profesionales, como el Consejo Nacional de Política Forestal y el directorio de PEFC-Chile, organización internacional de certificación ambiental forestal.

Entre julio de 2014 y julio de 2022, De la Maza ejerció como decana de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, período en el que también se desempeñó como senadora universitaria, consolidando su rol en la conducción académica y en la vida institucional de la Universidad de Chile.

Cabe destacar que en mayo del 2025 fue distinguida con el Premio Federico Albert Taupp. Este reconocimiento —otorgado por la Facultad junto a la Sociedad Nacional Forestal— destacó su extensa trayectoria académica, profesional y su labor en conservación de los recursos naturales del país, además de reconocer a otros dos premiados, Juan Enrique Schlatter y José Manuel Contreras.

Condecoración que fue reflexionada por la académica en el programa Educación en el Aire: “Siempre me ha sorprendido que me llamen para decirme que voy a recibir un premio. Uno trabaja con mucho cariño. En el caso mío hago clases, me encanta la docencia, y también la investigación. La Ingeniería Forestal y todas sus disciplinas complementarias requieren que uno esté siempre en terreno, más que en los laboratorios. Pero la observación de la naturaleza, estar conviviendo con seres vivos y con las comunidades que viven de los bosques, es una experiencia que va más allá de cualquier otro tipo de oficio o profesión que uno pueda hacer“.

Me sentía muy feliz de poder estar recorriendo Chile, investigando y compartiendo todas estas vivencias. Y que a una la premien por hacer algo que es muy necesario e importante para los estudiantes y el país, y que además sea por hacer lo que te gusta, es increible. Lo recibo con mucha humildad y modestia porque, así como uno recibe, también es un trabajo en equipo“, añadió quien fuera Senadora Universitaria en el actual periodo 2022-2026.

Por todo lo anterior es que la universidad y distintas comunidades académicas destacaron su legado formativo, su aporte al conocimiento ambiental y su compromiso con la educación pública, expresando condolencias a su familia, colegas y estudiantes.