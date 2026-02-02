Imacec de diciembre 2025 anota alza y cierra el año con crecimiento

La economía chilena cerró el 2025 con un mayor impulso luego de que el Imacec de diciembre anotara un crecimiento de 1,7% interanual. El resultado de la actividad económica fue impulsado principalmente por el comercio, que aumentó 6,6%, y por los servicios, con un alza de 2,2%, mientras que la minería cayó 8,1%, afectando el desempeño del sector bienes.

En tanto, y en términos desestacionalizados, la actividad económica avanzó 0,6% respecto de noviembre, mostrando una aceleración hacia fin de año; mientras que el Imacec no minero creció 3,0% en doce meses, consolidando el mejor desempeño de los sectores ligados al consumo y los servicios pese al retroceso de la minería.

Un comportamiento que, sin embargo, generó debate entre autoridades y analistas luego de que el registro de noviembre se ubicara bajo las expectativas y tensionara la proyección de crecimiento del Gobierno para el 2025 —cercana al 2,5%—, pese a los mejores resultados observados en octubre y diciembre.

Cabe destacar que la última cifra positiva se explica por el desempeño de todos sus componentes, con especial protagonismo del comercio mayorista e impulsado por mayores ventas de alimentos y maquinaria y equipos, lo que da cuenta de una mayor demanda tanto de consumo como de inversión.

El comercio automotor también mostró buenos resultados, asociado a un aumento en las ventas de vehículos, al mismo tiempo que el comercio minorista fue favorecido por mayores ventas en establecimientos especializados de vestuario, almacenes de comestibles y, especialmente, por el dinamismo de las plataformas de venta online.

Respecto a los servicios personales, una buena parte del aporte vino del área de salud, reflejando una mayor demanda por este tipo de prestaciones.

En menor medida, los servicios empresariales también contribuyeron al resultado positivo del sector. En cifras ajustadas por estacionalidad, los servicios crecieron 0,2% mensual, variación que fue determinada principalmente por el desempeño de los servicios de transporte.

Gobierno celebra mejora gradual de la economía

Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el crecimiento registrado en diciembre y sostuvo que las cifras respaldan la estimación del Ejecutivo de un crecimiento del PIB cercano al 2,5% para 2025.

“Estos datos confirman nuestras estimaciones en las que se basaba el dato que dimos el viernes pasado, cuando decíamos que por primera vez en 18 años desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que no crecía la deuda. La deuda pública fue 41,7% el 2024 y también fue 41,7% del PIB el 2025″, indicó Grau.

Asimismo, la autoridad destacó que el Ejecutivo entrega una economía mejor que la que le tocó al inicio de su administración, con más crecimiento, inversión, exportaciones, reducción de la pobreza y con dos años sostenidos de crecimiento de la productividad.