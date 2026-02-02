Iván Flores y dichos de Undurraga por Pase Cultural: "Ningún ministro, del gobierno que sea, puede eliminar o suspender un programa creado por ley"

Continúa la polémica en torno a las declaraciones del futuro ministro de las Culturas, Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, quien aseguró que el Pase Cultural será suspendido a partir del 11 de marzo, cuando asuma el nuevo gobierno. Esto, tras la publicación de un reportaje que reveló posibles usos indebidos del beneficio estatal de $50 mil destinado a fomentar el acceso cultural.
La polémica generó reacciones divididas en el mundo político y social. Mientras algunos respaldan la decisión del futuro gabinete apelando a la necesidad de transparencia, tanto el gobierno actual como varios parlamentarios oficialistas calificaron la eliminación del programa como un error que afecta a quienes lo utilizan correctamente. Autoridades también han presentado denuncias ante el Consejo de Defensa del Estado para perseguir responsabilidades y recuperar fondos en caso de mal uso.
Así, el senador expresó que se trata de una acción que “vulnera el principio de legalidad del gasto. Ahora, él podrá pedirle a su presidente en el próximo gobierno que lo modifique, pero eso es para la Ley de Presupuesto del 2027, y eso se va a dar en el Congreso. Pero ojo: la Ley de Presupuesto de este año, 2026, es ley de la República y no se puede cambiar, a no ser que haya un acuerdo entre el gobierno y el Congreso, y no creo que eso ocurra”.