Kast tras candidatura de Bachelet a la ONU: "La emergencia está en Chile"

El presidente electo José Antonio Kast evitó referirse este lunes 2 de febrero a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Esto, durante una visita al sector Villa Dulce, en Viña del Mar, en el marco de la conmemoración de los dos años del megaincendio que afectó a la zona.

Consultado sobre el tema, sostuvo que en una fecha marcada por una tragedia de esa magnitud “la única contingencia es esta”, subrayando que la prioridad debe estar puesta en las víctimas del siniestro. “Creo que en esta fecha solo tenemos que ocuparnos de las víctimas de una catástrofe tan grande como la que se vive aquí”, afirmó, descartando pronunciarse sobre otros asuntos de la agenda política.

El mandatario electo agregó que el país enfrenta aún emergencias activas, particularmente en la zona sur, por lo que llamó a que las autoridades actualmente en ejercicio concentren sus esfuerzos en la gestión de estas contingencias. “Estamos todavía con una contingencia muy grave en el sur. Yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicadas a solucionar la contingencia”, señaló.

En esa línea, Kast recalcó que no corresponde emitir juicios sobre decisiones adoptadas por el actual Presidente de la República, insistiendo en que la urgencia está en las situaciones que afectan directamente a la ciudadanía. “Chile está viviendo una emergencia, y la emergencia está en Chile, está en el Biobío, está en la comuna de Maipú, está aquí en Viña del Mar”, afirmó.

Finalmente, reiteró que no abordará temas de política internacional ni otras materias ajenas a su rol hasta asumir formalmente el cargo. “Mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”, sostuvo, enfatizando que su visita tuvo como objetivo acompañar a las personas afectadas y relevar la necesidad de mantener la atención en las prioridades nacionales.