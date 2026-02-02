¿La apoyará José Antonio Kast? El incierto derrotero de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Luego del anuncio hecho este lunes respecto de la oficialización de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de Naciones Unidas, el Gobierno abordó las dudas respecto de la postura del Presidente electo José Antonio Kast sobre este tema.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que “esta candidatura es una oportunidad para Chile. Y, por tanto, esperamos que todos se pongan la camiseta de Chile, para que podamos tener una compatriota encabezando Naciones Unidas, que todos sabemos la relevancia que tiene esta institución en el marco del multilateralismo y en el ámbito internacional, es la más relevante”.

El secretario de Estado agregó que “en la reunión que hubo entre el Presidente Boric y el Presidente electo, José Antonio Kast, aquí en La Moneda, la primera reunión en que participamos varios ministros de Estado junto a quienes van a formar parte del gabinete del próximo Presidente de la República, se conversó de este tema”.

Asimismo, recordó que el Presidente Gabriel Boric “anunció en un programa de televisión, en una entrevista hace un tiempo atrás, que la candidatura se iba a inscribir en el marco de su mandato presidencial”, enfatizando que “se trata de hechos públicos, no solo que son conocidos por todos los actores políticos, sino que también son conocidos por todos los ciudadanos de nuestro país”.

En esa línea, Elizalde añadió que “es de público conocimiento que la expresidenta Bachelet se reunió con el Presidente electo, José Antonio Kast, trataron el tema y el propio Presidente electo señaló que en su momento iba a señalar su postura”.

Desde la Cámara de Diputadas y Diputados, el abogado de derechos humanos y parlamentario Roberto Celedón valoró la nominación señalando que “honra a Chile que una expresidenta de la República sea la candidata a secretaria general de las Naciones Unidas, y nada menos que respaldada por los países más importantes de nuestra América Latina, Brasil y México”.

Celedón agregó que “en estos días hemos recordado las palabras de Allende en su discurso ante las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1972. Nunca podemos olvidar esas palabras proféticas de Salvador Allende”, y sostuvo que “defender las Naciones Unidas hoy día es una tarea de todos, de todos los demócratas, de todos los que creen en la paz, de todos los que trabajan por los derechos humanos”. En ese contexto, afirmó que “Michelle Bachelet es una legítima heredera de Salvador Allende, de lo mejor que se ha escrito en nuestra historia patria y una de las páginas más célebres de América”.

Por su parte, el diputado PPD, Raúl Soto, señaló que “es una muy buena noticia para nuestro país que el Presidente Boric presente oficialmente a Michelle Bachelet como candidata a liderar la ONU”, agregando que se trata de “un orgullo para nuestro país, una persona con experiencia internacional y con capacidad para desarrollar esa labor”.

El parlamentario añadió que “esperamos ahora que el futuro Presidente José Antonio Kast tome una definición pronta de respaldar su candidatura, de manera tal de transformarla en una posición de Estado más allá de las diferencias políticas”.

Las críticas llegaron desde la oposición. El diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmó que “me parece notable que haya más apoyo en Brasil y México para Michelle Bachelet que en Chile, porque en Chile yo estoy seguro que la mayoría de los chilenos no tiene mayor interés en ver a una tan mala presidenta de nuestro país haciéndole daño entonces también al mundo”.

En cuanto a los fundamentos de su postura, Kaiser sostuvo que “hay encuestas” y que, a su juicio, “la señora Bachelet abrió las fronteras de Chile a lo que fue la inmigración ilegal de haitianos”. Añadió además que “ella era Presidenta de la República y era responsable de lo que sucedió ahí, fue la que desarmó nuestro sistema de inteligencia, metió al Partido Comunista al gobierno (…) no tiene muchas cosas que presentar que sean positivas en su hoja de vida, aparte de haber chantado la economía de nuestro país y haber destruido las bases de nuestra seguridad”.

El parlamentario agregó que “nosotros vemos con ojos muy críticos el nombramiento, lo vemos también con ojos muy críticos en razón de lo que fue su gestión como Alta Comisionada de los Derechos Humanos, que se fue en medio de un tremendo escándalo”, y concluyó que “no veo la razón por la cual, habiendo fracasado como Alta Comisionada de los Derechos Humanos debamos proponerla para dirigir la Organización de las Naciones Unidas, que por lo demás, nosotros consideramos también que está sobrando”.

Finalmente, el jefe de bancada de la UDI, diputado Henry Leal, afirmó que “la bancada de la UDI de manera unánime solicita al Presidente de la República electo, don José Antonio Kast, que no respalde la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU”. Argumentó que “creemos que ella promovió las peores políticas públicas que influyeron en afectar gravemente la seguridad, el crecimiento económico de Chile y que destruyeron la educación pública”.

En esa línea, cerró señalando que “creo que ya no se merece un premio de esta naturaleza, porque no fue un gobierno que ayudó a los chilenos en materias tan relevantes como la seguridad, el crecimiento económico y la educación”.

Finalmente, el Presidente electo José Antonio Kast optó por no referirse directamente al tema en medio de una actividad relacionada con la reconstrucción de las viviendas afectadas por el incendio de Viña del Mar, señalando que la única contingencia actual son las emergencias que afectan al país.