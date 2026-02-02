Minsal sobre el mosquito del dengue en la RM: "A tener precaución, estar alerta, pero no tener miedo”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la jefa de la Oficina de Zoonosis y Control de Vectores del Ministerio de Salud, Bárbara Hott Harvey, se refirió a la presencia del mosquito Aedes Aegypti en la Región Metropolitana y el eventual peligro de transmisión del dengue y la fiebre amarilla en nuestro país.

La experta aseguró que para las autoridades esta es una situación de “alerta máxima”, porque este insecto se considera un “vector peligroso”, sin embargo que su detección da cuenta de que los mecanismos de vigilancia están funcionando. En esa línea, aclaró que lo más relevante es que la presencia del Aedes Aegypti, no significa que “está alguno de los virus que transmite, que son el zika, el chikungunya, el dengue y la fiebre amarilla, porque el mosquito no nace enfermo, sino que se tiene que infectar para empezar a transmitir”.

Hott llamó a “tener precaución, estar muy alerta, pero no a tener miedo”, aseguró que lo más importante es “ocuparnos como comunidad” y no darle el espacio al mosquito para vivir, alimentarse y reproducirse, para ello, no disponer de contenedores con agua es crucial.

“Su fase de desarrollo inmadura es acuática, las larvas y los huevos de este mosquito necesitan agua para su crecimiento. Cuando hay disponibilidad de recipientes con agua por dos o tres días es suficiente para que la hembra pueda poner huevos, estos recipientes pueden ir desde una tapita de bebida hasta una gran piscina. Entonces, nosotros mismos con nuestras conductas le damos la posibilidad de estar en nuestras casas”, explicó la jefa de la Oficina de Zoonosis y Control de Vectores del Minsal.

Si bien han existido brotes de dengue en Rapa Nui, en Chile continental no existe el dengue desde los años 60, explicó la experta. Lo que sí ha existido es el vector, el mosquito. “Reingresó en 2016 por la región de Arica y Parinacota. Ahí se hicieron y intensivas acciones de control y se lograron eliminar todos los focos que se detectaron. Desde ese año en adelante Arica tiene una vigilancia muy robusta”, indicó.

“También lo encontramos en 2019 en la región de Tarapacá, en la comuna de Iquique y el 2023 en Valparaíso en la comuna de Los Andes. Todos estos focos, son de detección oportuna y se han logrado eliminar. ¿Qué es lo que ha conseguido eso? Que el vector no está establecido en nuestro país, en la zona continental no está establecido en grandes poblaciones, sino que son focos puntuales que son probablemente introducciones desde países que lo tienen”, afirmó Hott.

Entonces, para la experta del Minsal, lo crucial para que no se hayan transmitido estas enfermedades, es justamente que el mosquito no se haya podido radicar en Chile. “No hemos tenido la transmisión de las enfermedades, porque el vector no se ha podido establecer en nuestro país en un número importante. Si nosotros llegamos a tener un número importante del vector, probablemente vamos a tener transmisión de estas enfermedades”, advirtió Hott.

Ningún país del continente ha logrado eliminar el vector una vez instalado, explicó la jefa de la Oficina de Zoonosis y Control de Vectores del Minsal y aseguró que, en esa línea, “Chile hoy día es un país privilegiado”.

“Si dejamos que esto se instale, probablemente vamos a tener que empezar a entender que vamos a tener esta enfermedad, por eso, desde el Ministerio de Salud, las seremis de salud nos encontramos en una alerta máxima, porque para la región Metropolitana, dada la cantidad de población que tiene, el riesgo es mayor”, planteó.

El llamado de la autoridad, reiteró Barbara Hott, es a evitar “recipientes (con agua) y no solo aquellos que yo tengo voluntariamente, sino que aquellos que están en el patio y que a lo mejor por la lluvia o porque yo regué el jardín se llenan de agua y yo no me doy cuenta”.

Sobre a quién llamar en caso de encontrar un vector o mosquito, la experta recomendó a la Seremi de Salud que corresponda según la zona o Salud Responde al 600 360 7777.