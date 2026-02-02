Paseo Bandera ya no será solo para peatones: buses Red vuelven desde el segundo semestre

Este lunes 2 de febrero se oficializó el inicio de los trabajos para habilitar el paso del transporte público por la histórica Calle Bandera, que desde 2017 estaba destinada exclusivamente para peatones.

La noticia fue comunicada por el Ministerio de Transporte y el Municipio de Santiago, quienes informaron que el comienzo de este “trabajo de recuperación” busca habilitar nuevamente esta “arteria” como una vía exclusiva para buses Red Movilidad. Lo anterior, manteniendo un diseño semipeatonal que “convivirá con el comercio y los peatones”.

Así, las autoridades explicaron que el objetivo principal de la obra es “solucionar la discontinuidad que existe entre el eje Gran Avenida/San Diego y la zona de Independencia”, pues los buses hoy se desvían por calles como Tarapacá y Amunátegui. Con esto se reducirán en más de la mitad los tiempos de viaje, lo que beneficiará a cerca de 40 mil personas diariamente.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó que los buses Red tendrán “frecuencia moderada, baja y, al mismo tiempo, una velocidad baja de máximo 30 km/h de modo de poder permitir que todo lo que se ha ganado en este eje, de espacio para peatones, se pueda mantener en una sana convivencia también con buses”.

El jefe de dicha cartera explicó que esta conexión se construyó, justamente, para dar conectividad al sector sur y norte de la Alameda. “Es natural que, dentro de los esfuerzos por peatonalizar este eje, esté esa doble ocasión de incorporar el tránsito de buses, que es fundamental para que decenas de miles de personas de forma cotidiana puedan encontrar una buena conectividad en la capital”, dijo.

“En nuestras ciudades tenemos la preocupación por tener una buena distribución del espacio vial, favoreciendo que los modos de transporte más sustentables puedan tener prioridad. Por eso nos importa poder tener espacios peatonales, buenos espacios para bicicletas y también para transporte público”, concluyó Muñoz.

Cabe destacar que las obras se extenderán por 140 días; o sea, aproximadamente 4 meses y medio. Además, se espera que los servicios estén operativos durante el segundo semestre de este año. Serán cuatro los recorridos los que transitarán por esta calle: 301, 201, 306 (nuevo) y 264n (nocturno). Igualmente, se habilitarán 5 detenciones en Alonso de Ovalle, Agustinas, Catedral, Rosas y General Mackenna.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró el esfuerzo interinstitucional para recuperar el espacio e indicó que se trata de un espacio que “se ha deteriorado mucho en el último tiempo. Se ha romantizado, de alguna manera, lo que había y que se hizo transitoriamente (…) Este eje es muy importante para el peatón, para el ciudadano, pero también para la locomoción colectiva, no sólo el transporte público”.

“Me han preguntado mucho si esto va a terminar con el paseo peatonal, pero es al revés: el paseo peatonal va a mejorar. Vamos a recuperar este eje que, en términos peatonales, está solo desde Alameda hasta Compañía (…) Vamos a presentar un proyecto este año para nivelar calzada, acera con calzada, la vereda con la calle”, agregó la autoridad comunal.

Por todo lo anterior es que enfatizó en que “aquí no va a haber una vía llena de autos, de tacos, de bocinazos”, agregando que “comerciantes que han visto mermadas sus ventas por décadas, a contar del inicio de este proyecto, recuperan la esperanza de volver a ser la zona comercial pujante que fueron por muchísimo tiempo”.