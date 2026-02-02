Presidente Boric anuncia inscripción oficial de Michelle Bachelet como candidata a la ONU

Pasadas las 8.00 horas de este lunes, el Presidente Gabriel Boric anunció oficialmente la inscripción de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, en una declaración realizada desde La Moneda y acompañada por autoridades de Gobierno y representantes diplomáticos de Brasil y México.

“Desde este Palacio de La Moneda, desde Santiago de Chile, anunciar a las ciudadanas y ciudadanos de nuestra patria y del mundo que hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, señaló el Mandatario.

Boric subrayó que se trata de una postulación inédita por su carácter regional. “En esta nominación no estamos solos. La candidatura que hoy inscribimos será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina”, afirmó, agradeciendo explícitamente el respaldo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, el Presidente sostuvo que esta acción conjunta expresa “la voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo”, y manifestó la expectativa de que América Latina y el Caribe “hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”.

El Jefe de Estado destacó además la trayectoria internacional de la exmandataria, asegurando que se trata de “una candidatura respaldada por una trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo”. “Michelle Bachelet ha desarrollado una vida pública marcada por el compromiso con la democracia, la defensa irrestricta de los derechos humanos y el fortalecimiento de instituciones al servicio de las personas, especialmente de las más vulnerables”, indicó.

Tras el anuncio, la propia Michelle Bachelet tomó la palabra y agradeció el respaldo del Gobierno y de los países patrocinantes. “Me siento muy honrada de ser candidata no solo de Chile, sino también de Brasil y México, y asumo la tremenda responsabilidad que esto significa”, señaló.

La expresidenta destacó el valor político de una candidatura conjunta y regional. “Que esta candidatura sea inscrita por tres países refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podemos trabajar juntos por objetivos comunes”, afirmó, subrayando además la relevancia de Naciones Unidas en un escenario global marcado por conflictos, crisis climática, desigualdades y desconfianza institucional.

Bachelet sostuvo que el organismo multilateral debe avanzar hacia una renovación profunda. “Las Naciones Unidas deben ser más modernas, eficientes, transparentes y orientadas a resultados, poniendo a las personas en el centro de su quehacer, con el objetivo de resguardar su dignidad y promover sus derechos”, enfatizó.

La inscripción de la candidatura marca el inicio formal de la carrera de Michelle Bachelet por la Secretaría General de la ONU, en un proceso que el Gobierno chileno ha definido como una apuesta estratégica por el multilateralismo, la cooperación internacional y un rol más activo de la región en la conducción de los asuntos globales.