Bill y Hillary Clinton declararán en el Congreso por Caso Epstein

Bill y Hillary Clinton aceptaron declarar ante el Congreso de Estados Unidos en el marco de la investigación legislativa sobre el caso de Jeffrey Epstein, el financista acusado de liderar una red de abuso sexual de menores. La decisión se produce luego de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes advirtiera que avanzaría hacia un voto de desacato en caso de mantener la negativa.

La citación forma parte de una indagatoria más amplia que busca establecer responsabilidades políticas e institucionales en torno a Epstein, fallecido en 2019 mientras esperaba juicio en una cárcel federal. A pesar de su muerte, el caso ha seguido abierto debido a la aparición de nuevos documentos, testimonios y registros que involucran a figuras influyentes del ámbito político y económico.

En el caso de Bill Clinton, existen antecedentes documentales que lo vinculan con Epstein, entre ellos registros de vuelos en el avión privado del financista y encuentros sociales ocurridos en los años previos a que se hicieran públicas las denuncias. El ex presidente ha negado reiteradamente haber tenido conocimiento de los delitos cometidos por Epstein.

Hillary Clinton, ex secretaria de Estado y excandidata presidencial, no ha sido vinculada directamente a los hechos investigados. Sin embargo, su comparecencia fue solicitada por el comité debido a su posición política durante los años en que Epstein mantenía vínculos con actores relevantes del poder estadounidense.

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses y europeos, los Clinton habían intentado inicialmente evitar una comparecencia presencial, proponiendo entregar declaraciones escritas. Esta opción fue rechazada por el comité, que insistió en la necesidad de interrogatorios directos bajo juramento.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, sostuvo que la comparecencia de los Clinton es necesaria para esclarecer eventuales omisiones institucionales y determinar cómo Epstein logró mantener influencia y protección durante años, pese a las acusaciones que pesaban en su contra.

La decisión de aceptar testificar se da en un contexto de alta polarización política en Estados Unidos. Mientras sectores republicanos impulsan la investigación con fuerza, voces del Partido Demócrata han advertido sobre la elusión de Donald Trump respecto a su eventual participación en el caso y sobre el riesgo de politizar el caso y desviar el foco desde las víctimas hacia el enfrentamiento partidista.