Con cierres y rejas: refuerzan operativo contra el comercio ilegal en Meiggs

La Municipalidad de Santiago, junto con la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros de Chile, inició este martes 3 de febrero la tercera etapa de intervención en el emblemático Barrio Meiggs, ubicado en el centro de la capital, con el objetivo de erradicar el comercio ilegal asociado a los denominados “toldos azules”. Este plan, coordinado desde hace varias semanas, contempla acciones de despeje, cierres perimetrales y medidas de seguridad para resguardar uno de los principales polos comerciales de la ciudad.

La acción comenzó con el cierreo de los accesos por cinco calles del sector —San Alfonso, Sazié, Conferencia, Grajales y Gorbea— con el propósito de delimitar la zona de intervención y facilitar el retiro de estructuras ilegales. Según autoridades locales, durante las primeras horas del operativo se retiraron cerca de mil 500 instalaciones informales, muchas de ellas desmontadas incluso antes de que comenzara la acción policial y municipal.

El general (s) Víctor Vielma, jefe (s) de la Zona Metropolitana Santiago Oeste de Carabineros, explicó que esta fase se desarrolla “sin inconvenientes” y que hasta el momento no ha habido oposición abierta por parte de los comerciantes informales. Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó que la intervención busca recuperar espacios públicos, mejorar la seguridad y permitir que las personas puedan comprar de forma segura y tranquila.

Cabe destacar que la estrategia para controlar el comercio ilegal no se limita al retiro de toldos, sino que también incluye la instalación de rejas y cierres perimetrales que impidan el retorno inmediato de vendedores ambulantes a las mismas calles intervenidas. En esta línea, las autoridades han repetido acciones aplicadas desde mediados de 2025, cuando se ejecutaron operativos similares con la instalación de barreras físicas para mantener el control de accesos al barrio.

Esto, en un plan que es parte de un esfuerzo más amplio por recuperar lo que las autoridades llaman la “gran manzana de Meiggs” y, así, lograr un perímetro comercial ordenado donde la presencia de toldos ilegales se reduzca de forma permanente y la actividad formal pueda florecer sin interrupciones. El delegado presidencial, Gonzalo Durán, afirmó que la intención es tener gran parte de la zona recuperada antes del 11 de marzo de 2026, con un enfoque en seguridad y orden público.

No obstante, el retiro de los toldos y el cierre de calles igualmente ha generado tensión entre algunos comerciantes que aún operan en el lugar, quienes han expresado preocupaciones sobre sus ventas y la capacidad de adaptarse a las nuevas medidas. Sin embargo, las autoridades insisten en que estas acciones buscan garantizar un comercio seguro y regulado, y que continuarán las fases de intervención con presencia policial y municipal permanente para evitar el reingreso de estructuras ilegales a las calles del barrio.