Diputado Raúl Soto (PPD) sobre eventual apoyo de Kast a otro candidato en la ONU: "Sería traición a la patria"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado Raúl Soto (PPD), parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, se refirió a la inscripción de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Que ha generado cuestionamientos y molestias en la oposición e incluso no tiene un pronunciamiento oficial de parte del gobierno entrante.

“Yo creo que es un orgullo para nuestro país que una chilena pueda asumir un desafío tan importante a nivel internacional. Creo que hay poca gente con la experiencia de Michelle Bachelet, hay que recordar que no solamente ha cumplido labores políticas como presidenta de Chile dos veces, sino que también ha liderado ONU Mujeres y eso la posiciona, sin duda, como una de las principales cartas para liderar la ONU con apoyos importantes, como los de México y Brasil”, indicó en primera instancia el parlamentario.

En línea con lo anterior, Soto aseguró que es relevante que la candidatura sea una posición de Estado y apuntó directamente al presidente electo, José Antonio Kast. “No puede seguir eludiendo su responsabilidad, no puede seguir postergando una decisión que los chilenos merecen saber. Creo que ha sido una falta de respeto con la expresidenta Michelle Bachelet el no haber tomado a estas alturas una definición clara y tenerla esperando, ad portas de la presentación formal de su candidatura”, dijo.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que la candidatura de Bachelet “nació muerta” y en ese sentido, el parlamentario oficialista cuestionó: “yo no sé qué influencia internacional tendrá para asumir de manera tan categórica un posible resultado como lo señala. Evidentemente que Michelle Bachelet tiene opciones y tiene las primeras opciones, su experiencia en materia internacional es reconocida y es respetada a nivel continental y mundial”.

Soto indicó que lo anterior no se reconoce por temas de política interna, sin embargo, señaló que “todavía hay tiempo para que el presidente electo José Antonio Kast nos sorprenda a todos y termine respaldando la candidatura de Michelle Bachelet, que ya va a estar formalizada una vez que asuma y, por lo tanto, creo que no le queda otra opción”.

“Sería ir contra Chile, no ir contra Michelle Bachelet, en un caso que efectivamente no la respalde. Eso, obviamente, lo dejaría muy mal a él ante los propios chilenos y ante el mundo, yo creo que sería un caso inédito de un país que no apoya a su propia candidata, sería un bochorno mundial, internacional y no creo que José Antonio Kast esté en condiciones de asumir una situación como esa”, planteó el parlamentario de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El diputado Soto reiteró que le parece “un error” postergar la definición por parte del presidente electo y agregó que “no le queda otra alternativa más que respaldar a la candidata de Chile, porque eso es lo que es, no es la candidata del actual gobierno, es la candidata de Chile”.

“Si José Antonio Kast decide hacer otra cosa, significa que decidió atrincherarse ideológicamente, escuchar a sus barras bravas y no actuar como estadista y eso le va a pesar durante todo su mandato, durante todo su gobierno, por lo tanto, creo que es la prueba de fuego, la primera gran definición, gran decisión política que tiene que tomar”, indicó el parlamentario.

Sobre la postura que debe tomar Kast en esta materia, Soto aseguró que “es una decisión difícil, porque a veces es necesario mostrar liderazgo, ir en contra de lo que piensan sus propios adherentes políticos más cercanos y tomar una decisión pensando en el largo plazo, pensando en el país. Yo creo que esta es la primera de esas decisiones que tiene sobre la mesa el futuro gobierno”.

Respecto a la posibilidad de que el gobierno de José Antonio Kast le quite el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet y se pliegue a otra en la ONU, como la de Argentina, el diputado aseguró que “sería traición a la patria, sería una traición a Chile, así de grave y además un bochorno internacional sin precedente que nos dejaría muy mal parados ante los ojos del mundo. No creo que estén disponibles para eso”.

“Más allá de las opiniones personales y declaraciones que hemos visto, no creo que el futuro presidente esté disponible para eso, creo que sería una decisión muy torpe que marcaría el carácter de su gobierno de manera muy negativa. Yo creo que no les queda más que aceptarlo, digerirlo y asumir una predisposición positiva, ver cómo se va a enfrentar desde una política de Estado”, concluyó Soto.