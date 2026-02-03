Héctor Barros queda en primer lugar de la terna por la Fiscalía Centro Norte

Con 21 votos a favor, el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, obtuvo la primera mayoría en la terna para asumir la conducción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

Barros fue quien reunió el mayor respaldo entre los magistrados, alcanzando 21 votos. La nómina la completan la fiscal jefa de Sacfi Centro Norte, Marcela Adasme, con 18 preferencias, y el fiscal jefe de Santiago Centro, Francisco Jacir, quien obtuvo 15 apoyos.

La importancia del cargo quedó de manifiesto en el peso institucional de la Fiscalía Centro Norte, considerada la más grande del país. En un solo año, concentra cerca de 270 mil ingresos de causas, atiende a más de 80 mil usuarios y tiene competencia sobre territorios donde se emplazan los principales órganos del Estado.

En su exposición ante los ministros, Barros advirtió que esta magnitud implica una elevada exigencia investigativa marcada por causas de alta complejidad vinculadas a corrupción, delitos económicos y criminalidad organizada. “Existe un flujo constante de investigaciones altamente complejas, especialmente en materias de corrupción, delitos funcionarios y económicos”, señaló.

El persecutor, que además lidera la investigación por el crimen de Ronald Ojeda, entregó cifras sobre la concentración de delitos violentos en la zona Centro Norte. Según indicó, las comunas de Santiago, Estación Central y Recoleta concentran el 22% de los ingresos de causas de toda la Región Metropolitana, mientras que en Santiago, Estación Central, Independencia y Conchalí se registra el 37% de los secuestros.

En ese contexto, sostuvo que uno de los principales desafíos de la fiscalía es el combate al crimen organizado y a los delitos violentos, objetivo que planteó como eje central de su eventual gestión.

Barros señaló que su propuesta apunta a fortalecer la persecución penal con un enfoque operativo y orientado a resultados, destacando la experiencia del ECOH Metropolitano, donde —afirmó— se ha logrado que 550 personas queden en prisión preventiva.

Asimismo, subrayó la necesidad de reforzar la coordinación con policías y otras instituciones del Estado, señalando que la delincuencia requiere respuestas articuladas y permanentes, junto con mecanismos de evaluación y rendición de cuentas.

Al cierre de su presentación, Barros afirmó estar disponible para asumir el cargo, destacando su experiencia en el Ministerio Público y su compromiso con una gestión enfocada en seguridad, justicia y atención a las víctimas.