Informalidad lidera la creación de empleos: adultos mayores son los más afectados

Aumentó el empleo informal y las personas trabajando en esta condición llegan a las 2 millones 500 mil en Chile. Así lo reflejó el Boletín de Informalidad Laboral publicado por el Institutio Nacional de Estadíticas (INE) correspondiente al trimestre octubre-diciembre 2025, en una realidad que impacta principalmente a personas mayores y a jóvenes.

En ese contexto, el organismo dio cuenta de un incremento del 3,5% de la población ocupada informal, además de una tasa de ocupación informal de 26,8% con un aumento de 0,4 puntos porcentuales. Esta alza se vio impactada tanto por mujeres como hombres, cuyas tasas de ocupación informal alcanzaron los 28,7% y 25,4%, respectivamente.

Respecto a los datos nuevos ahondados por el INE en este boletín, los tramos etarios que más influyeron en el aumento del empleo informal fueron el de 35 a 44 años (9,8%) y el de 65 años y más (12,0%).

“Se observa que la ocupación informal prevalece en los tramos etarios extremos, afectando a las personas mayores y jóvenes”, indicó el organismo en el documento. Esto, considerando, además, que las tasas de ocupación informal más altas del trimestre se evidenciaron en los tramos 65 años y más (que alcanzó un 58,1%) y 15-24 años, que llegó a 37%.

Al respecto, el investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), José Acuña, indicó, en primer lugar, que en el último trimestre se crearon 167 mil puestos de trabajo, de los cuales 87 mil corresponden a empleos informales. Cifra, a su vez, liderada por mujeres.

Dentro del mismo análisis, el economista advirtió que, generalmente, “las mayores tasas de informalidad se observan en grupos de jóvenes de 15 a 24 años y en personas de 55 años y más. Sin embargo, en el último dato se observa un incremento de la tasa de ocupación informal del segmento de trabajadores de mayor edad”.

Así, explicó que lo anterior “puede estar asociado a que este segmento está creciendo de forma importante producto del envejecimiento de la población y, además, que estos tienen varios problemas de empleabilidad, entre los que destaca una baja inserción en empleos dependientes formales y una mayor inserción en empleos por cuenta propia informales”.

¿Qué impulsa la informalidad?

Según el INE, los principales grupos ocupacionales que incidieron en el aumento de la informalidad el último trimestre fueron los trabajadores de los servicios y el comercio, además de técnicos y profesionales de nivel medio. En materia de categorías ocupacionales, las que más influyeron en el incremento fueron las asalariadas privadas y trabajadoras por cuenta propia, además de familiares no remunerados del hogar y empleadoras.

Las personas trabajadoras por cuenta propia y las asalariadas privadas representaron el 86,4% del total de la población ocupada informal, registrando tasas de 64,0% y 16,7%, respectivamente.

Por su parte, Carmen Cifuentes, economista del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica (Clapes UC), analizó los datos y aseguró que “el empleo informal volvió a expandirse creciendo a un ritmo incluso superior al del empleo formal y pasó a explicar más de la mitad de los puestos de trabajo que se crearon en términos interanuales en el neto. Este repunte sugiere que la mejora del empleo observada en el período más reciente se apoyó en ocupación informal. Es decir, de menor calidad y también de mayor precariedad laboral”.

Para Cifuentes, esta mayor creación de empleos informales ya no se justifica mirando a la pandemia. “Han pasado ya cerca de 5 años desde que empezamos a dejar la crisis sanitaria y, en mi opinión, si bien tuvo un efecto muy relevante sobre el mercado laboral en términos generales, ha dejado de ser la explicación principal del repunte de la informalidad”, dijo.

A su juicio, en el escenario actual “pesan con mayor fuerza factores como un crecimiento económico todavía bajo y la debilidad persistente del empleo formal privado, que obedece a rigidez del mercado laboral y también a aumentos recientes de los costos de contratación, lo que ha limitado que la recuperación del mercado laboral y, sobre todo, del empleo formal sea más sólida y sostenible en el tiempo”.

José Acuña, por su parte, aseguró que para evaluar qué impulsa la informalidad es importante diferenciar por el tipo de empleo. Por un lado, respecto al empleo dependiente, explicó que “la informalidad se da por el incumplimiento de la norma por parte de los empleadores” y, por lo tanto, “las políticas de fiscalización en este segmento son muy importante para poder disminuir las cifras”.

Sin embargo, en el caso de la informalidad respecto de los trabajadores independientes afirmó que responde, básicamente, al diseño de regulación laboral y costos de contratación. “Ocurre debido a que en el análisis costo-beneficio que realizan estas unidades económicas, el costo de la formalidad sobrepasa a los beneficios de la misma. Entre estos se pueden destacar, por ejemplo, el diseño de regulaciones laborales que encarecen la contratación formal”, señaló el economista.

“Desde un punto de vista más general, el crecimiento económico siempre es un elemento relevante a la hora de mejorar la composición de la creación de empleo y reducir la tasa de ocupación informal. Un crecimiento económico elevado permite una creación de empleo asalariado formal en el sector privado más dinámico y así expandir las oportunidades de empleo dependiente formal, reduciendo la prevalencia de personas que se insertan en ocupaciones informales con tal de evitar el desempleo”, concluyó el investigador del OCEC UDP.

Como medidas para impulsar el empleo formal, Cifuentes mencionó la certidumbre regulatoria y la evaluación del impacto de subsidios a la contratación. Sin embargo, aseguró que “van a ser insuficientes si no se enmarcan en una estrategia más amplia de crecimiento económico. O sea, lograr tasas de expansión sostenidas, ojalá por sobre el 2,5%, apoyadas en una mayor inversión y consumo privado, que es probablemente el impulso más relevante para recuperar el empleo formal privado que se ha visto profundamente debilitado en los últimos años”.