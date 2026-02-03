Manu Córdoba y los duelos ante Colombia y Venezuela: “Tenemos que hacer sentir la localía”

Tras caer en sus dos primeros encuentros frente a Brasil en noviembre pasado, La Roja del Basket se prepara para una nueva oportunidad en su camino hacia la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, cuando reciba a Colombia y Venezuela en condición de local.

Ambos compromisos, correspondientes a la segunda ventana de los Clasificatorios de las Américas, se disputarán en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia, recinto que nuevamente será escenario de partidos decisivos para las aspiraciones del combinado nacional rumbo a Qatar 2027.

El Head Coach de Chile, Juan Manuel “Manu” Córdoba, destacó la relevancia de jugar en casa y la necesidad de capitalizar ese factor. “Estamos entrando en tierra derecha de cara a los dos partidos de local que nos tocan frente a Colombia y Venezuela. Cada partido es una final y esos puntos tienen que quedar en casa. Tenemos que hacer sentir la localía”, afirmó.

El técnico argentino subrayó que, más allá del apoyo del público, el foco estará en el rendimiento colectivo. “Fundamentalmente tenemos que jugar un buen básquetbol, que es lo que queremos y lo que nos puede ayudar a quedarnos con la victoria”, agregó.

Respecto a la preparación del equipo, Córdoba detalló que el plantel se reunirá el 16 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento, para entrenar en Santiago hasta el día 19 en el Centro de los Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional. Posteriormente, la delegación viajará a Valdivia, donde desde el 20 de febrero continuará su concentración y entrenamientos en el coliseo.

El entrenador también hizo un llamado directo a los hinchas del básquetbol chileno. “Sabemos que hay mucha gente de Valdivia, del sur y de distintos lugares del país que irá a los partidos. Esta selección ha enamorado al hincha y el equipo va a dejar todo por ganar”, aseguró.

“El público es muy importante. Necesitamos ese apoyo los 40 minutos. Ojalá después podamos hacer una evaluación positiva y viajar en junio y julio a Colombia y Venezuela con esos partidos ya adentro”, cerró Córdoba.

Las entradas para los encuentros están disponibles en Passline, con un valor de $12.000 en sector tribuna. La Roja del Basket enfrentará a Colombia el 27 de febrero y a Venezuela el 2 de marzo, ambos partidos a las 20:00 horas, en Valdivia.