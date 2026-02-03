"Mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad": Kast cuestiona el feminismo, animalismo, ambientalismo e indigenismo en Bélgica

En su primer viaje internacional tras los comicios, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, participó en la VII Cumbre Transatlántica celebrada en Bruselas, Bélgica. Ante un auditorio compuesto por líderes y organizaciones de la derecha global, Kast pronunció un discurso de 16 minutos centrado en la defensa de los valores conservadores y en una crítica abierta a lo que denominó “ismos extremos“, los cuales, a su juicio, amenazan la estabilidad de las democracias modernas.

El mandatario electo enfocó su alocución en lo que llamó una “paradoja inquietante”: el aumento del discurso sobre derechos en detrimento de la libertad individual. Según Kast, cuando la inseguridad y el crimen reemplazan la autoridad del Estado, la democracia pierde su esencia. En este contexto, subrayó que defender el orden y la seguridad no debe ser catalogado como autoritarismo o extremismo, sino como la garantía de las condiciones básicas para el desarrollo social.

“Mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad. Cuando la inseguridad domina las calles, cuando el crimen reemplaza al Estado, cuando las familias y las comunidades viven atemorizadas, la democracia se vacía de contenidos porque la libertad se vuelve una mera ilusión”, afirmó.

“Por eso, defender la seguridad no es autoritarismo, defender la libertad no es extremismo, defender el orden no es regresión. Es simplemente defender las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente”, agregó.

Uno de los puntos más controvertidos de su intervención fue la disección de los “ismos” que, según él, dominan la cultura actual. Kast mencionó específicamente al ambientalismo extremo, al animalismo radical, al feminismo ideológico y al indigenismo radical. Argumentó que estas corrientes no buscan la justicia ni la igualdad, sino que promueven la división social y el “Poder mal entendido”, anteponiendo ideologías particulares por sobre la dignidad del ser humano.

Respecto al ambientalismo y el animalismo, el presidente electo sostuvo que estas posturas priorizan la naturaleza o a los animales por sobre la centralidad de la persona. Del mismo modo, criticó al feminismo por “enfrentar a hombres y mujeres” en lugar de buscar una dignidad compartida, y al indigenismo por fragmentar la integración social basándose en el origen étnico de los ciudadanos, lo que a su entender “vacía y captura” las instituciones democráticas.

“Estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido, no buscan la igualdad, sino que promueven la división. No buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla”, sentenció el republicano en la instancia.

La cumbre, titulada “Libertad de expresión frente al discurso regulado: reforzar los pilares de la democracia”, fue organizada por el Political Network for Values (PNfV). Esta red internacional, que Kast presidió hasta el año 2024, agrupa a sectores que defienden la familia y la libertad de conciencia. Durante su intervención, Kast reafirmó que el debilitamiento de estos pilares no solo afecta al sistema político, sino que erosiona la estructura familiar y fragmenta la cohesión de la sociedad desde su interior.

Hacia el final de su intervención, Kast hizo una referencia histórica al fallecido senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Al calificarlo como un defensor de la libertad que fue “abatido por las balas de los terroristas”, el presidente electo llamó a los asistentes a actuar con coraje. “Defender la libertad hoy es un acto de valentía al cual están llamados todos ustedes“, señaló, vinculando el legado de Guzmán con la necesidad actual de levantar “banderas de libertad” frente a intentos de silenciamiento.

Finalmente, cerró definiendo la defensa de la dignidad humana como un “acto de rebeldía vanguardista“. Con estas declaraciones en la capital de la Unión Europea, el mandatario electo reafirma su alineamiento con los movimientos conservadores internacionales, marcando la pauta de lo que será su discurso en política exterior y su visión sobre la crisis de las democracias liberales contemporáneas.