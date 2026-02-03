Montes y Poduje se reúnen en Vivienda en medio de críticas por reconstrucción tras megaincendios

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sostuvo este martes 3 de febrero una reunión bilateral con el futuro titular de la cartera, Iván Poduje, en el marco de la agenda de encuentros de traspaso entre autoridades salientes y entrantes programados para esta semana.

La cita se suma a las reuniones realizadas en los últimos días entre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su sucesor, Claudio Alvarado, y a la que sostendrán este mismo martes el canciller Alberto Van Klaveren con quien asumirá la conducción de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

El encuentro entre Montes y Poduje se produjo en un contexto marcado por las críticas del futuro ministro al Gobierno por el avance de los procesos de reconstrucción tras distintas emergencias. Las declaraciones se realizaron durante el seminario “En tiempos de resiliencia y reconstrucción”, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad del Biobío en Concepción, donde Poduje protagonizó un intercambio con asistentes al cuestionar el rol de sectores ambientalistas en el uso del suelo.

Las críticas fueron respondidas por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien llamó a abordar con seriedad el debate sobre la política de suelo en el país. “No se trata de un nido de arañas ni de un árbol que avanza hacia una zona urbana, sino de si somos capaces de construir viviendas en condiciones de seguridad para las personas”, señaló la ministra, en referencia a los procesos de reconstrucción tras el megaincendio de Valparaíso y las emergencias registradas en las regiones de Ñuble y Biobío.

En ese mismo contexto, Poduje visitó este lunes a damnificados en Viña del Mar junto al Presidente electo, José Antonio Kast. En la instancia, cuestionaron el avance de la reconstrucción y la entrega de subsidios habitacionales, apuntando a la brecha entre las cerca de 4 mil viviendas destruidas y las 430 soluciones habitacionales entregadas hasta ahora.

A la salida de la reunión bilateral de este martes, el futuro ministro insistió en las diferencias de diagnóstico respecto de la administración saliente sobre el ritmo y alcance de la reconstrucción.

“Nosotros consideramos que en la reconstrucción no hay familias inhábiles y todos los techos que se quemaron tienen que ser repuestos (…) Lo que ocurre acá es que se puede tener en una familia, como ocurre mucho en Viña del Mar, donde una persona ahorró mucho como profesor y se compró otra casa después de 30 años de trabajo, y se quemaron las dos casas. Ahí, lo que corresponde es reponer las dos dado que fue una catástrofe. En el caso de las familias que están en campamentos, es resolver el título de dominio o ponerlas en un programa para que puedan postular a una vivienda nueva, pues no son inhábiles conceptualmente”, explicó.

Consultado por la prensa sobre lo rescatable de la gestión del ministro Montes, Poduje destacó dos medidas que pretenden continuar y fortalecer: “Me parece muy interesante lo que hizo el ministro Montes respecto de las escuelas de las dirigentas. Hay un trabajo social que nosotros queremos potenciar. Para nosotros el Ministerio de Vivienda tiene un rol social que es fundamental. Lo otro resaltable es la política respecto al suelo, y que queremos potenciar en cuanto a tener mayor disponibilidad y que las familias tengan accesos a terrenos más grandes y casas con patio”, indicó.

Por su parte, el Montes rescató la importancia del Ministerio de Vivienda en la economía y la vida nacional, al tiempo que sostuvo la alta probabilidad de alcanzar la meta de producción de 260 mil viviendas a pocas semanas del 11 de marzo. En cuanto a los datos cuestionados, la autoridad enfatizó en que el avance en la región de Valparaíso es sobre el 45 por ciento y que habría proyectos por terminar.

“No es que no se haga nada en algunas. Cuando se dice en desarrollo, tenemos una parte de las viviendas ya ingresada a la calificación del Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanismo), lo que significa es que ya hay proyectos para los que están establecidos los costos y la tecnología que se va usar. Hay otras que ya tienen permiso para poder construir que son las cosas que más demoran y otras 126 que están ya ingresadas a las direcciones de obras municipales. Hubiéramos querido avanzar más rápido con esto“, admitió.

Cabe destacar que ya se han adelantado algunos de los ejes de trabajo que tendrá la próxima administración en esta materia. Entre ellos, dar celeridad a subsidios para todas las familias; iniciar las construcciones de las casas pendientes, y avanzar en las medidas de prevención de riesgo.