Pablo Ortúzar: gira internacional de Kast busca ampliar su base política y marcar el tono de su próximo gobierno

La gira internacional del presidente electo, José Antonio Kast, continúa en los próximos días. El viaje a Europa comenzará en Bruselas, donde participará en una cumbre sobre libertad de expresión organizada por una red ultraconservadora. Luego viajará a Italia para reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni y fortalecer lazos con gobiernos de derecha y centroderecha; y finalizaría en Hungría con un posible encuentro con Viktor Orbán. No obstante, ya ha dado unas primeras señales políticas en Centroamérica, específicamente en los encuentros con sus pares de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y más recientemente en la cita con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

A propósito de estos encuentros, y en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Pablo Ortúzar, sostuvo que Kast “ha sido consistente en intentar ampliar su base política (…) Lo que hace, en general, son gestos que apuntan a un mundo más amplio”. En su opinión, esto se vería reflejado, por ejemplo, en la incorporación de ex democratacristianos al gabinete, dejar afuera a los nacional libertarios y, al mismo tiempo, mantener al sector conservador más duro que es su base de referencia. En esa línea, Ortúzar afirmó que el tono del nuevo gobierno no será activista, sino que “buscará hegemonizar a la derecha apuntando al segmento del Rechazo”.

Según el experto, dichos gestos no distan mucho con las amplias y variadas reuniones fuera de Chile, pues, si bien Orbán vendría a ser el caso extremo “como el Gustavo Petro de Gabriel Boric”, la cita amigable con Lula con el tono moderado de sus intervenciones sería su amortiguador.

el doctor en Teoría Política aseguró que el mensaje era esperado y “le está poniendo presión (a Kast)“. Sin embargo, la exmandataria estaría claramente lejos de la plataforma que pretende representar el nuevo jefe de Estado: “Kast puede atrasar el apoyo hasta el momento en que esté claro que Bachelet no va a ganar y después entregarle un apoyo tibio”, advirtió Ortúzar. Durante la jornada del pasado lunes 2 de febrero —y en otro de los temas que conciernen a la política exterior—, el presidente saliente, Gabriel Boric, anunció la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU . Al respecto,“. Sin embargo, la exmandataria estaría claramente lejos de la plataforma que pretende representar el nuevo jefe de Estado: “Kast puede atrasar el apoyo hasta el momento en que esté claro que Bachelet no va a ganar y después entregarle un apoyo tibio”, advirtió Ortúzar.

Así, Kast ha mantenido en suspenso el respaldo a la nominación y en lugar de manifestarse sobre el tema, apuntó al actuar del Ejecutivo ante las consecuencias de los incendios forestales. “Estamos todavía con una contingencia muy grave en el sur. Yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicadas a solucionar la contingencia”, criticó.

Futuras autoridades de Gobierno

En tanto, esta semana se proyecta la definición de los delegados presidenciales regionales y los subsecretarios que formarán parte de la nueva administración. Anuncios que se darán en medio de las críticas que rondan en torno a la composición de un gabinete que sería más técnico que político, con poca participación formal de los partidos y con pronósticos de corta duración. Al respecto, Ortúzar aclaró que, en este caso, se trataría del paso de gente del sector privado a cargos políticos de mucha intensidad mediática, lo que, a su juicio, es un riesgo al desconocer el Estado e incorporarse a él. “La política tiene que ver no solo con tomar decisiones, sino con el manejo de las comunicaciones, entender y leer los contextos, y alguien que no tiene experiencia lo puede hacer muy mal”, previno.

A primera vista, el investigador del IES indicó que “hay ministros que van a poder ser presionados con mayor facilidad y ya lo hemos visto”. A su parecer, en los primeros meses la gobernabilidad se disputará en ministerios como el de Educación, de la Mujer y de Vivienda, puesto que el futuro titular de este último, Iván Poduje, ya ha protagonizado tensos cruces como el sostenido con uno de los asistentes al seminario organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad del Biobío en Concepción.

Consultado por el panorama al inicio del denominado “gobierno de emergencia”, Ortúzar destacó el tono razonable y el rol del próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, además de los estrategas que han estado detrás del nuevo mandatario como es el presidente de Republicanos, Arturo Squella. Por último, apostó a que la oposición se unirá en contra del nuevo mando, pero que si entran en exageraciones el escenario no será como en el 2018, pues pueden encontrarse más aislados.