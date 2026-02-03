Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de Mayo de 2026


Desempeño del Imacec durante el gobierno de Boric se ubica entre los más bajos del período democrático

El indicador creció 1,7% en diciembre y permitió cerrar 2025 con una expansión de 2,3%, aunque el promedio del período presidencial se ubicó entre los más bajos desde 1990, sólo por arriba del segundo mandato de Michelle Bachelet.

El indicador creció 1,7% en diciembre y permitió cerrar 2025 con una expansión de 2,3%, aunque el promedio del período presidencial se ubicó entre los más bajos desde 1990, sólo por arriba del segundo mandato de Michelle Bachelet.

Economía

Pese a que el último registro mostró un resultado mejor al esperado, el desempeño del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de los últimos cinco años se ubica entre los más bajos desde 1990.

De acuerdo con el Banco Central, el Imacec de diciembre de 2025 registró un aumento de 1,7% en doce meses, superando las expectativas del mercado. Con ello, el crecimiento promedio del año se situaría en 2,3% a la espera de la publicación del dato oficial del Producto Interno Bruto (PIB), prevista para el próximo 18 de marzo.

Aun cuando el resultado de diciembre fue positivo, el desempeño anual quedó por debajo de las proyecciones del Ministerio de Hacienda. En septiembre, el Informe de Finanzas Públicas estimaba una expansión de 2,5%, cifra que ya había sido corregida a la baja desde la proyección inicial de 2,7% asociada a la Ley de Presupuestos 2025.

Reacciones por el Imacec de diciembre.

Reacciones por el Imacec de diciembre. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Desde el instituto emisor explicaron que el crecimiento de diciembre estuvo impulsado principalmente por sectores no mineros. Según detallaron, el aumento del Imacec se explicó por el dinamismo de los servicios, el comercio y el resto de bienes, lo que fue parcialmente compensado por una menor producción minera. En términos desestacionalizados, el índice creció 0,6% respecto del mes anterior.

El Imacec no minero, en tanto, anotó un crecimiento anual de 3,0%, avanzando 0,8% frente a noviembre y cerrando el año con un alza acumulada de 2,8%. Tras conocerse las cifras, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó este desempeño y aseguró que la economía se entregará a la próxima administración “normalizada y en condiciones para seguir creciendo”.

Con el resultado de 2025, el gobierno de Boric concluye su período con un crecimiento promedio anual de 1,9%, superando solo al segundo mandato de Michelle Bachelet, que registró un promedio de 1,8%. El detalle anual muestra un crecimiento de 2,2% en 2022, una fuerte desaceleración en 2023 con apenas 0,5%, un repunte en 2024 con 2,6% y el actual cierre de 2,3%.

Consultado por el dato, el presidente electo José Antonio Kast evitó un análisis en profundidad, aunque aseguró que su futura administración buscará revertir el escenario económico.

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