Pese a su disponibilidad para regresar voluntariamente al país: músico chileno detenido por el ICE es recluido en cárcel migratoria de Florida

Un músico chileno fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y permanece recluido en el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en Florida. Se trata del saxofonista Kevin Carvajal Sotomayor, de 26 años y oriundo de Osorno, quien fue arrestado debido a presuntas irregularidades en su situación migratoria.

Según información reunida por Radio Biobío, Carvajal ingresó a Estados Unidos con una visa de turista, la cual no le permite trabajar legalmente en el país. A pesar de ello, participaba en eventos musicales y en cruceros, lo que le habría reportado ingresos durante su estadía. Según familiares, tras el éxito inicial en su actividad artística decidió quedarse más tiempo y gestionar cambios en su estatus migratorio.

La detención ocurrió durante un control vehicular de rutina en Miami, donde fue fiscalizado junto a su pareja. En ese procedimiento, ambos fueron retenidos por agentes del ICE. Su compañera fue deportada a Chile tres días después, mientras que Carvajal fue trasladado al South Florida Reception Center, cárcel conocida popularmente como Alligator Alcatraz.

La familia del músico ha pedido la ayuda de autoridades chilenas para acelerar su deportación, ya que Carvajal —que no registra antecedentes penales— manifestó desde un inicio su disponibilidad para regresar voluntariamente al país. Sin embargo, y desde el momento del arresto, el proceso administrativo podría extenderse entre tres y cuatro meses antes de que se concrete su salida de Estados Unidos.

Los cercanos también han expresado preocupación por el estado de salud física y mental del músico. Según su entorno, enfrenta restricciones severas de comunicación y ha presentado síntomas como bronquitis y depresión en medio de su reclusión en un centro que, además, ha sido objeto de críticas por su aislamiento y condiciones de detención.

La familia ya estableció contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y desde la Cancillería se indicó que el Consulado en Estados Unidos monitorea su situación. No obstante, las decisiones finales sobre su situación migratoria y eventual deportación dependen de las autoridades migratorias estadounidenses.