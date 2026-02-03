Tribunal acoge solicitud de la defensa y aplaza preparación de juicio oral de Cathy Barriga hasta agosto

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud presentada por la defensa de Cathy Barriga y resolvió postergar por seis meses la audiencia de preparación de juicio oral en su contra, instancia que estaba fijada para este martes.

La petición fue realizada por los abogados de la exalcaldesa de Maipú, quienes argumentaron que aún no cuentan con la totalidad de los antecedentes recopilados durante la investigación debido a que estos no habrían sido entregados oportunamente por la Fiscalía Oriente. Tras escuchar los argumentos, el tribunal resolvió reprogramar la audiencia para el 4 de agosto, extendiendo el plazo en seis meses.

El abogado defensor Cristóbal Bonacic valoró la decisión judicial y sostuvo que “es deber del Ministerio Público entregar a la defensa copia íntegra de todos los antecedentes recuperados en la etapa investigativa, cosa que al día de hoy no ha ocurrido”. Según explicó, el tribunal constató dicha situación y accedió a la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa.

Por su parte, Barriga señaló que la postergación le parece “lo prudente para que mi abogado pueda ejercer mi defensa”, respaldando la necesidad de contar con todos los antecedentes antes de avanzar hacia el juicio oral.

Además, tras conocerse la decisión del tribunal, la exjefa comunal también se refirió a la cobertura mediática del caso y pidió a la prensa que informe sobre la querella que enfrenta el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Según señaló Barriga, existe una acción judicial presentada en 2025 por el concejal UDI Juan Carlos Prado, quien interpuso una querella por el presunto delito de malversación de caudales públicos en contra del jefe comunal.

De acuerdo con lo expuesto por el edil y difundido en la página oficial de la UDI, la acusación apunta a que Vodanovic habría utilizado recursos municipales para financiar su defensa penal, en lugar de costearla con fondos personales.

Desde la vereda del Ministerio Público, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, indicó que la solicitud de postergación no resulta “tan sorpresiva”, considerando “el enorme caudal de antecedentes que consta en la investigación”, lo que, a su juicio, vuelve razonables este tipo de peticiones.

Respecto a las acusaciones de la defensa sobre la falta de entrega de información, el persecutor aseguró que “la carpeta investigativa fue entregada al tribunal el mismo día en que se presentó la acusación, cumpliendo con nuestra obligación legal”. No obstante, precisó que lo pendiente corresponde al retiro, por parte de la defensa, de cierta evidencia digital que aún se encuentra bajo custodia de la fiscalía.

Cabe recordar que Cathy Barriga enfrenta diversos cargos por delitos de corrupción presuntamente cometidos durante su gestión como alcaldesa de Maipú, hechos que habrían generado un déficit fiscal superior a los $30 mil millones.

La Fiscalía Oriente ya presentó acusación formal, solicitando una condena de hasta 23 años de cárcel, mientras que el Consejo de Defensa del Estado, en su calidad de querellante, pidió una pena de 37 años. Entre los delitos imputados se encuentran fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.