"Una alquimia perfecta para el disfrute": Carmen Prieto y Mario Rojas se toman el Bar Liguria con boleros y tangos

Carmen Prieto y Mario Rojas ofrecerán un espectáculo “conversacional, ameno y profundo” en torno a estos dos géneros musicales: “Bolero, Tango, Bar”. El próximo jueves 5 de febrero a las 20:00 horas, el Bar Liguria del Barrio Lastarria (Merced 298) abrirá sus puertas para este concierto que, según señaló Rojas, “será una noche mágica de conjunción entre el arrabal del tango, la romántica presencia del bolero y la profundidad del canto urbano: una alquimia perfecta para el disfrute”.

El show contará con la presencia de los jóvenes músicos Tito Cerda (guitarra) y Felipe Chávez (bandoneón). Así lo destacó Prieto: “Hemos querido retomar el formato y sumar a Tito Cerda, en guitarra y arreglos; músico versátil y sensible, conocedor de varios estilos que sabe profundizar en su maravillosa guitarra tanguera y bolerista, zambera, flamenca y latinoamericana. También el sonido fundamental del Bandoneón, –de ese aliento porteño y de la melancolía característica del tango–, por lo que desde Valparaíso nos acompañará, Felipe Chávez, excelente bandoneonista que ha significado un bello aporte en esta nueva etapa”.

“Bolero, Tango Bar” recorrerá clásicos del bolero y el tango como “Sur”, “Contigo en la distancia”, “Naranjo en flor”, “Flor de lino” y “Los mareados”, entre otros. Las entradas están disponibles a través de PortalTickets, con un descuento del 20% para mayores de 60 años.

Carmen Prieto

Con una sólida trayectoria como cantante y actriz, Carmen Prieto es reconocida por sus interpretaciones notables, intensas y expresivas del bolero y el tango; géneros que aborda con rigor y una fuerte impronta escénica. A lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos, nacionales e internacionales, donde su voz y presencia dialogan con la tradición y la reinterpretación contemporánea.

Mario Rojas

Por su parte, Mario Rojas, destacado compositor, cantante y guitarrista chileno, fusiona la tradición con ritmos y temáticas emparentadas con el jazz, el swing, la cueca, el tango y el blues. Su trayectoria, como cantautor y escritor, ha sido clave en la difusión y valorización de la música popular chilena, especialmente de la cueca y sus variantes urbanas.