Vicepresidente del Senado UCHILE y crisis de Azul Azul: "Hay un perjuicio moral al nombre de la Universidad"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el académico de la Universidad de Chile y vicepresidente del Senado Universitario, Sergio Celis, se refirió a la declaración pública emitida de manera unánime por dicho órgano, en la que se manifiesta preocupación por las polémicas que han involucrado a la concesionaria Azul Azul S.A.

El Senado Universitario advirtió que esta situación genera un perjuicio directo al nombre y a los símbolos institucionales de la Universidad, al encontrarse asociados a la sociedad que administra al club de fútbol. La declaración se sustenta en las sanciones aplicadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y en las múltiples acciones legales iniciadas contra Sartor AGF y Michael Clark Varela, controlador, presidente del directorio y alto ejecutivo de la concesionaria.

Según explicó Celis, el Senado comenzó a intensificar el seguimiento del vínculo entre la Casa de Estudios y Azul Azul a partir de los últimos acontecimientos relacionados con la gestión de Clark. “El Senado de la Universidad de Chile ha estado constantemente mirando este tema, mirando este convenio que tenemos con Azul Azul y la relación que existe entre la universidad y el club deportivo”, señaló.

El académico recordó que la cesión del nombre, los colores y los emblemas institucionales se realizó bajo condiciones específicas. “Los emblemas se ceden a condición de que se respeten ciertos valores y principios de la universidad, y creemos que en este minuto se ha traspasado una línea”, afirmó, apuntando a las sanciones de la CMF y a las acciones judiciales que involucran al controlador de la concesionaria.

Celis sostuvo que estas situaciones han provocado una confusión que afecta directamente a la institución. “Aquí se nos empiezan a mezclar las cosas, porque el nombre del club aparece asociado a sanciones que no tienen nada que ver con la universidad, y lo que empieza a pasar es que entendemos un perjuicio moral al nombre de la Universidad de Chile”, indicó, agregando que “de alguna manera se transgreden los valores y principios de la universidad”.

El vicepresidente del Senado Universitario subrayó la relevancia de que la declaración haya sido aprobada de manera unánime, algo poco habitual en un órgano colegiado diverso. “Somos 37 senadores: 27 académicos, siete estudiantes y dos funcionarios, de todos los rincones de la universidad”, explicó, destacando que una unanimidad refleja “un sentir muy fuerte de la comunidad universitaria”.

Asimismo, abordó el vínculo histórico entre la Universidad de Chile y su club de fútbol, señalando que, pese a la separación institucional, el lazo simbólico se mantiene. “El club fue desarrollado en el seno de la universidad, y por décadas ha sido así”, recordó, advirtiendo que la situación actual marca un punto de inflexión debido a sanciones, acusaciones graves y una gestión que calificó como opaca y con escaso diálogo.

En ese contexto, cuestionó el estilo de conducción de la concesionaria, afirmando que “no se conoce muy bien quiénes están detrás de los fondos” y que existen decisiones que no se explican al directorio ni a la universidad, lo que describió como una gestión “muy autoritaria y poco transparente”.

Respecto de las demandas del Senado Universitario, Celis aclaró que no buscan intervenir en la administración deportiva del club. “No estamos pensando que el club vuelva a la administración de la universidad”, sostuvo, enfatizando que lo que se exige es “transparencia, probidad y respeto por los valores y principios de la Universidad de Chile”.

Finalmente, envió un mensaje a los hinchas del club, subrayando el rol histórico de la institución. “La universidad va a durar más; llevamos casi 200 años y vamos a seguir aquí”, afirmó. “No vamos a abandonar el club. Vamos a defender este patrimonio que es nacional y vamos a tratar de salvar lo que más podamos del espíritu del club”, concluyó.