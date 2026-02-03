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Vox, Orbán y Meloni: Kast inicia gira en Europa con reuniones con líderes de la extrema derecha

El Presidente electo comenzó su primer viaje internacional en Bruselas y continuará por Hungría e Italia, con una agenda centrada en seguridad, migración y coordinación política con sectores afines.

El Presidente electo comenzó su primer viaje internacional en Bruselas y continuará por Hungría e Italia, con una agenda centrada en seguridad, migración y coordinación política con sectores afines.

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José Antonio Kast, Presidente electo de Chile, dio inicio este martes a su primera gira internacional en Europa con una agenda centrada en seguridad, migración y vínculos políticos con la derecha europea. La visita comenzó en Bruselas, donde sostuvo un encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox, partido español de extrema derecha.

Tras su paso por Bélgica, Kast tiene previsto viajar a Budapest para reunirse con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, y posteriormente a Roma, donde sostendrá un encuentro con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni. Con ambos líderes espera abordar materias relacionadas con control migratorio y combate a la delincuencia. El itinerario concluirá el jueves, con su regreso a Chile programado para la mañana del viernes.

En su reunión con Abascal, Kast calificó al dirigente español como “un gran amigo” y señaló que España enfrenta una situación “similar” a la de Chile en materia de inmigración irregular. Según explicó, el diálogo estuvo marcado por la necesidad de coordinar visiones frente a desafíos que calificó como transnacionales.

El Presidente Electo, José Antonio Kast, bajándose de un auto, para tener reuniones con su equipo y posteriormente con el Presidente Gabriel Boric

Presidente Electo Jose Antonio Kast, llega hasta la OPE para sostener reuniones previas al encuentro con Presidente Gabriel Boric en La Moneda sobre la emergencia de incendios forestales. Aton Chile

“La migración, la inseguridad y el crimen organizado son fenómenos que no respetan fronteras ni legislaciones”, sostuvo Kast ante la prensa, subrayando que la cooperación internacional resulta clave para enfrentar lo que definió como transcriminalidad. En ese contexto, afirmó que estos intercambios permiten compartir experiencias y estrategias para abordar estos problemas a futuro.

La agenda en Bruselas también contempla la participación del mandatario electo en un foro del Parlamento Europeo, además de reuniones con eurodiputados del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y del grupo Patriotas. Kast destacó el rol del Parlamento Europeo en recientes acuerdos internacionales, particularmente en materias de comercio.

Respecto de estas alianzas parlamentarias, el chileno afirmó que el diálogo con distintos grupos de afinidad política, entre ellos Vox y representantes italianos, resulta “positivo para nuestra sociedad”. En esa línea, recalcó la importancia de fortalecer vínculos con sectores políticos europeos que comparten una mirada común en temas de seguridad, migración y soberanía.

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