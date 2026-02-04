CDE pide nuevas diligencias por presuntos vínculos entre Ángela Vivanco y ejecutivos del Consorcio Belaz Movitec

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó aclarar los presuntos vínculos entre la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y ejecutivos del Consorcio Belaz Movitec, en el marco de una ampliación de querella presentada ante el Ministerio Público. La acción apunta a eventuales contactos y coincidencias de viajes entre las partes involucradas.

Según consignó El Mercurio, la ampliación de la querella del CDE hace referencia a la relación entre Vivanco y los abogados Lagos y Vargas. En ese contexto, el organismo advirtió que se constató que la exministra y Gonzalo Migueles coincidieron en tres vuelos durante 2019 con Jaime Duch León, directivo de Movitec e hijo del expresidente de la empresa.

En el mismo escrito, el CDE menciona una declaración del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien señaló que en octubre de 2023 tomó conocimiento de que Josip Sekul, director de Movitec, se encontraba viajando a Turquía, en un periodo que coincidía con una visita protocolar de la Corte Suprema al mismo país, en la que participaba Ángela Vivanco.

A raíz de estos antecedentes, el Consejo solicitó diversas diligencias investigativas, entre ellas citar a declarar a ejecutivos de la empresa Movitec, incluyendo a Josip Jurai Sekul Camus, Rotislav Lavrenov y Jaime Andrés Duch León, con el fin de esclarecer los posibles contactos entre las partes.

Asimismo, se pidió el detalle de los viajes realizados entre los años 2019 y 2025 por los ejecutivos mencionados y por los actuales imputados Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, Lagos y Vargas. La solicitud busca identificar aquellos desplazamientos de carácter privado y determinar la forma de pago de pasajes y hospedajes en los respectivos destinos.

La abogada del CDE, Luppy Aguirre, aclaró que los antecedentes entregados al Ministerio Público no constituyen una imputación concreta, sino que corresponden a indicios que ameritan mayor indagación. En tanto, Josip Sekul descartó haber estado en Turquía desde 2022 y afirmó que, según su pasaporte vigente, se encontraba en Chile durante el periodo mencionado, negando haber viajado a Ankara, Estambul u otro país en tránsito.