Desbordes por incidentes en Meiggs: “No descarto que hayan contratado 'lumpen'" para atacar a Carabineros

Luego de dos jornadas marcadas por incidentes, las autoridades hicieron un balance positivo de la tercera etapa del Plan de Recuperación del Barrio Meiggs. Desde la madrugada, comerciantes ambulantes buscaron reinstalar sus toldos azules en zonas aledañas a las del operativo o marcar ciertas calles, lo que provocó enfrentamientos con Carabineros. Además se registraron barricadas y bloqueo de tránsito vehícular, entre otras situaciones, lo que dejó un total de 14 personas detenidas.

El delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró que el operativo se materializó “de manera exitosa”, y agregó que “era un escenario posible contar con algún nivel de resistencia. No obstante, la labor de los equipos municipales de seguridad, el trabajo disuasivo y de coordinación que ha aportado la Cámara de Comercio y, por supuesto, muy especialmente el rol de Carabineros, ha permitido la recuperación del espacio público que teníamos previsto”.

La autoridad regional agregó que estaba previsto también el “efecto globo”; o sea, “que en la medida en que apretamos en un sector se desplazara la comisión de incivilidades o delitos hacia la periferia, razón por la cual se mantuvo el patrullaje preventivo de equipos (…) que permitió que en la madrugada, cuando hubo personas que causaron incidentes y que intentaban instalarse, hubiera una actuación oportuna que permitió restablecer la tranquilidad y el orden público”.

“Si hay personas interesadas en insistir en instalarse en cualquier lugar en las inmediaciones sepan que vamos a mantener los servicios preventivos y el servicio de monitoreo con drones, y vamos a impedir que se instalen en lugares no habilitados, especialmente sectores residenciales. Es un llamado a que no persistan en esa conducta”, advirtió Durán.

El delegado presidencial afirmó, además, que disponen de imágenes de quienes han participado en estos hechos y señaló que “van a tener todo el rigor de la ley”. En esa línea, indicó que se encontró contrabando de cigarrillos y prendas de vestir con alarmas, entre otros artículos.

“Sabemos que hay más negocios asociados a estas mafias, incluido el tráfico de drogas y demases. Por eso vamos a perseguir toda expresión delictiva en la zona hasta restablecer completamente la tranquilidad en todas las en todo el sector”, dijo Durán.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que, más allá de los incidentes, le interesa destacar lo “positivo”, y fue enfático en señalar que “el perímetro que se iba a intervenir está intervenido y recuperado. Estamos trabajando para que vuelva a operar, ojalá, el día de mañana”.

De esta forma, Desbordes confirmó que este jueves 5 de febrero a las 9 de la mañana habrá una reunión con todo el comercio de la zona, encabezada por el jefe de seguridad, Arturo Urrutia, y con presencia de la Delegación Presidencial, el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo, entre más organismos.

“La zona que se está interviniendo no va a ser recuperada por los toldos azules. Aquí no van a volver los toldos azules. La Cámara de Comercio de Meiggs, en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio, nos anunció que se hará una propuesta respecto de aquellas personas que ejercían el comercio ilegal, pero que no son de los grupos delincuenciales. Eso, por supuesto, no es volver a los toldos azules, por ningún motivo, porque eso no está dentro de lo que nosotros estamos dispuestos a instalar”, agregó el alcalde.

Sobre los incidentes que se registraron en la zona, Desbordes, aseguró que “estaba dentro de las posibilidades que hubiera reacción de parte de aquellos más refractarios. El primer escenario era uno lleno de maravillas donde no iba a haber ninguna reacción y estaba todo en paz, pero ese no era el más probable. El otro era con una guerra campal, que tampoco sucedió”.

“Definimos como el más probable uno donde logramos recuperar el lugar con una buena cantidad de los comerciantes ilegales que había aquí en la zona que se retiraron de manera pacífica. Ustedes los vieron ayer: retiraron sus cosas y ahora tenemos calles completamente despejadas (…) En ese escenario también se pensó que podía haber reacción de grupos más acotados y es lo que hemos observado hoy y anoche”, explicó la autoridad comunal.

El alcalde aseguró que quienes participaron en los disturbios “no son rostros conocidos, buena parte de los que están en los videos aquí en el barrio Meiggs. Por lo tanto, no descarto que hayan contratado ‘lumpen’ para participar en las acciones violentas contra Carabineros hoy en la mañana. Por eso hemos encargado intentar identificar a estas personas e iniciar acciones legales contra quienes no fuerón detenidos y, de manera especial, contra los detenidos de la mañana, para que no sean perseguidos solo por desórdenes graves”.

Sobre el resto de las calles de Meiggs, Desbordes afirmó que “el sector no intervenido es el menos comercial y, además, el desplazamiento que hemos detectado de personas que estaban de forma ilegal se ha producido también a esas zonas que no tienen circulación de personas a las que puedan vender sus productos. Por lo tanto, la teoría indica que ahí les va a ir mal y que se van a terminar yendo, pero no vamos a esperar a que lo hagan voluntariamente. Vamos a estar sacándolos una y otra vez mientras insistan en instalarse en la vía pública”.

Finalmente, la autoridad indicó que “en la zona que ya recuperamos, vamos a restaurar el uso comercial. bEsto se va a transformar en el bulevar al aire libre que siempre hemos planteado. Eso ha sido hasta ahora todo un éxito. Las ventas han subido, los delitos han bajado de manera exponencial en la zona intervenida y en todo el entorno donde se esté desplazando esta gente los vamos a estar sacándolos todas las veces que sea necesario”.

Cabe destacar que esta etapa del plan abarcó las calles Sazié, Grajales y San Alfonso, entre Exposición y Bascuñán Guerrero. Su objetivo es “recuperar el espacio público, fortalecer la seguridad y combatir las economías ilícitas asociadas al comercio ilegal”. En la primera fase, que se llevó a cabo el pasado 29 de julio, se desalojaron las calles Meiggs, Garland y Campbell, mientras que en la segunda etapa fueron San Alfonso y Salvador Sanfuentes.