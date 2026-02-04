Dr. Mahave en el Día Mundial contra el Cáncer: “Alrededor del 65% de los pacientes con tratamiento oportuno logra curarse”

En el Día Mundial Contra el Cáncer, el subdirector médico de oncología médica de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), Mauricio Mahave, se refirió a las cifras que impactan a Chile respecto a esta enfermedad. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor señaló que anualmente en Chile se diagnostica a alrededor de 60 mil pacientes al año y fallecen aproximadamente 30 mil.

“Nos tiene muy preocupados que va en aumento. Cada vez tenemos más cáncer y eso está dado, primero, por el envejecimiento de la población, que es irreversible. Sabemos que cada vez la cantidad de personas de más de 60 años es mayor”, indicó el especialista.

En esa línea, explicó que también son factores de riesgo de cáncer el sedentarismo, el consumo de comida chatarra o comidas ricas en grasas. “Así es como hemos visto los últimos años cómo va aumentando el cáncer en personas menores de 50, sobre todo en tumores digestivos, y eso claramente es por los malos hábitos que tenemos”, complementó Mahave.

“Por lo tanto, el llamado hoy, en el Día Mundial del Cáncer, es a que tengamos mejores hábitos. Con mejores hábitos de alimentación y ejercicio claramente podemos disminuir el cáncer”, emplazó el doctor.

El cáncer es una enfermedad multifactorial y compleja en su origen, describió el subdirector de oncología de la FALP. Es por eso que probablemente nunca será eliminada, aunque sí es posible disminuir los casos nuevos y aumentar la posibilidad de curación de los pacientes. “Si uno analiza la cantidad de pacientes curamos con cáncer a nivel mundial, alrededor del 65% de los pacientes con un tratamiento adecuado y oportuno logra curarse”, indicó.

Así, el tipo de cáncer más frecuente en mujeres es el de mama y en hombres es de próstata. Sin embargo, para todas las personas el cáncer pulmonar es el más predominante. Por eso es que el doctor Mahave recordó que, para las mujeres, la recomendación es realizar la mamografía una vez al año a partir de los 40, además del papanicolaou una vez iniciada la actividad sexual. Luego, en el caso de los hombres, deben realizarse una colonoscopía cada 10 años desde los 50, o un estudio de hemorragia oculta de deposiciones.

“Por ejemplo, un cáncer de mama que se diagnostica precozmente en una mamografía ni siquiera es a partir de un nódulo que se palpa, sino por una lesión que se ve en la mamografía. Ahí, la posibilidad de curarse de esa mujer es altísima, cercana al 95%”, advirtió el especialista.

Respecto al consumo de tabaco, que es la principal causa del cáncer pulmonar, el doctor recalcó que lo primordial es eliminar los hábitos tabáquicos: “Si uno elimina el tabaco del mundo, el cáncer en su totalidad disminuiría a la mitad”, aseguró.

En este caso, la recomendación para pacientes tabáquicos desde los 50, y que fuman cierta cantidad de cigarrillos diarios, es realizar un escáner de baja dosis. “Y una buena noticia con respecto al cáncer pulmonar y el tabaquismo es que desde el 2025 las guías del auge incorporaron la patología ‘tratamiento en cesación del tabaquismo’. Por lo tanto, hoy está garantizado el tratamiento para dejar de fumar de todos los pacientes en Chile, y probablemente eso en varios años más va a incidir en que tengamos menos cáncer pulmonar”, celebró el especialista.

En términos de políticas públicas, el doctor Mahave alertó que “lamentablemente tenemos 15 mil pacientes con sospecha de cáncer que están en la lista de espera GES oncológica y eso es muchísimo, pensemos son 15 mil personas que están esperando por acceso, ya sea por una sospecha diagnóstica o por inicio de un tratamiento de cáncer”.

Por todo lo anterior es que agregó que se trata de un “tremendo desafío para los próximos gobiernos” considerando que, en Chile, los principales cánceres están cubiertos. O sea, el de mama, de próstata, gástrico, colorrectal o de pulmón. Sin embargo, “el problema es que como país no estamos cumpliendo y es así como tenemos 15 mil pacientes que están con su garantía GES retrasada. El GES dice que desde la sospecha diagnóstica hasta la primera consulta del especialista, por ejemplo, en cáncer mama, debe realizarse antes de 30 días, y no lo estamos cumpliendo”, indicó.

Sobre qué hacer frente a un diagnóstico de cáncer, el especialista respondió: “Lo más natural es que a uno le de miedo porque se asocia con la muerte, pero hay que tener súper claro que la mayoría de los pacientes, con los tratamientos adecuados y oportunos, logran curarse. Eso es muy importante. Y el otro porcentaje, que no es el mayoritario, cuentan con muchos tratamientos con los que se puede lograr que vivan varios años con su enfermedad controlada. Actualmente, la mayoría de los cánceres tienen tratamiento, y cuando no es curativo se puede lograr que viva bastante más tiempo el paciente y en muy buenas condiciones”.