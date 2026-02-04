Edgardo Riveros y documentos Epstein: "Es un factor que incomoda a todos los mencionados, incluido el presidente Trump"

Las recientes revelaciones derivadas de la liberación masiva de archivos vinculados al caso de Jeffrey Epstein han vuelto a poner bajo escrutinio público las relaciones del fallecido financista con figuras de alto poder político, económico y tecnológico a nivel global. Para Edgardo Riveros, exsubsecretario de Relaciones Exteriores y actual director del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad Central, los nuevos antecedentes no alteran sustancialmente el fondo del caso, pero sí profundizan su impacto político y comunicacional.

Recordemos que, el pasado viernes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos liberó millones de documentos, obligado por el Congreso norteamericano, salvo ciertas excepciones para proteger víctimas, investigaciones activas y material sensible.

Pese a lo anterior, durante la última liberación de documentos, víctimas y legisladores criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro de miles de archivos.

Para Edgardo Riveros, “el material amplía elementos que ya se conocían, como la relación de Epstein con personas de alto nivel de poder en el ámbito político y económico, particularmente financiero, además de vínculos con la monarquía y el mundo tecnológico”, agregando que este escenario “es un hecho claramente visible”.

En ese contexto, el académico sostuvo que la publicación de los documentos genera un fuerte nivel de incomodidad entre quienes aparecen mencionados. “Por la naturaleza de los hechos, esto incomoda fuertemente a quienes son nombrados y a quienes tuvieron relaciones de amistad con Epstein en distintas etapas de su vida. No cabe duda de que esto daña imágenes”, afirmó.

No obstante, Riveros fue enfático en marcar un límite entre el impacto reputacional y la eventual responsabilidad penal. “El punto de fondo es si, a partir de toda la información existente, hay hechos que puedan ser considerados constitutivos de delito. Esa es una cuestión que debe procesarse. Ir más allá hoy sería entrar en la especulación”, advirtió.

Uno de los nombres que ha generado mayor tensión política tras la liberación de los archivos es el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al respecto, Riveros indicó que la sola mención del mandatario en los documentos ya ha provocado un escenario de fricción con su entorno y su base de apoyo. “Esto no surge por un acto voluntario, sino por el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso, lo que obliga al Departamento de Justicia a entregar los documentos bajo ciertos resguardos”, explicó.

Consultado por los eventuales efectos que estas revelaciones podrían tener en la conducta del presidente estadounidense, el académico fue cauto. “Opinar sobre la conducta del presidente Trump es muy difícil porque es impredecible. Lo vemos permanentemente. Por lo mismo, cualquier proyección sobre cómo estos hechos podrían influir en su comportamiento es altamente riesgosa”, sostuvo.

Finalmente, Riveros recalcó que el caso sigue abierto desde el punto de vista del análisis político y judicial. “Son hechos en desarrollo. Estamos hablando de millones de fojas que aún deben ser procesadas. Es muy prematuro emitir una opinión certera; de lo contrario, uno queda solo en el terreno de las conjeturas”, concluyó.