Encuentro Trump–Petro abre opción de recomponer la relación bilateral

Dada la historia de desencuentros y reproches mutuos, el encuentro entre Trump y Petro puede abrir la puerta para reconfigurar la relación bilateral. Isaac Morales, analista y coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, cree que esto es fruto del trabajo del equipo colombiano, que trata de mostrar los avances del país en la lucha contra el narcotráfico.

“Esta reunión de Petro con el presidente Trump es importante porque es el culmen de una agenda que han tenido los equipos del Gobierno de Colombia. Al gobierno de Estados Unidos le interesa muchísimo el avance en la lucha contra las drogas, por el hecho de que Colombia para ellos sigue siendo el segundo mayor productor de cocaína en el mundo; de hecho, lo es. También ha habido unos esfuerzos institucionales bastante grandes para poder orientar la lucha contra las drogas y los cultivos ilícitos. Ir a Washington a vender una agenda de lucha contra las drogas implica también mostrar los avances en el programa de erradicación de cultivos, así como las incautaciones que ha habido recientemente”, dijo Morales.

Segundo mayor productor de cocaína del mundo, Colombia necesita del apoyo de Washington para mantener la presión militar en las zonas de cultivo de coca. La lucha contra el tráfico de drogas es una de las prioridades de Trump. El petróleo es otro de los temas clave en las relaciones bilaterales que se construyan a partir de ahora.

¿Qué puede ofrecer Colombia a Estados Unidos?

“También creo que es importante lo que Colombia le puede ofrecer a Estados Unidos, sobre todo en esta dinámica de acceso a materias primas y recursos naturales, lo cual interesa al Gobierno del presidente Trump. Colombia no puede llegar al nivel de lo que puede ofrecer Venezuela en cuanto a reservas de petróleo, pues Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo. Colombia tiene reservas, pero no al mismo nivel. Esto va muy asociado a esos dos temas: la agenda contra las drogas y la posibilidad de obtener materias primas y recursos naturales”.

La cita Trump-Petro tuvo lugar cuando a Gustavo Petro le quedan solo un par de meses en el poder. ¿Qué impacto puede tener esta reunión antes de esas elecciones en las que la izquierda es favorita?

“Al presidente Petro le quedan seis meses de gobierno. Si es una persona inteligente y capaz de pensar en este país como representante de este país, también podría encontrar la forma en la que podría dejar abierta la puerta para una eventual relación del gobierno Trump con el nuevo gobierno que salga elegido. En cuanto a una posible intervención en las elecciones en Colombia, no creo que sea un tema que se toque directamente diciendo que el Gobierno colombiano preferiría que no hubiera intervención. No necesariamente una intervención directa, pero sí una influencia. El tema electoral seguramente también es una preocupación de la agenda colombiana”, concluyó Morales.