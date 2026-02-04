Kast elogia el muro fronterizo de Hungría y reafirma su intención de implementar barreras físicas en Chile

En el marco de su segundo día de gira por Europa, el presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo este miércoles 4 de febrero una serie de encuentros estratégicos en Budapest con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el presidente de ese país, Tamás Sulyok. Durante la jornada, el futuro mandatario chileno puso especial énfasis en las políticas migratorias del país europeo, destacando la efectividad de las barreras físicas para contener la migración irregular.

Así, Kast destacó el manejo que Hungría ha tenido frente a la crisis migratoria, asegurando que el país se anticipó a problemas que hoy afectan a otras naciones de la Unión Europea. Según explicó desde la capital húngara, estos aprendizajes son fundamentales para consolidar su proyecto de “Plan Escudo Fronterizo“, el cual busca garantizar la seguridad en las zonas limítrofes de Chile antes de que asuma formalmente la jefatura de Estado.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el elogio a la valla fronteriza que Hungría instaló en sus límites con Serbia y Croacia. Kast afirmó que dicha infraestructura ha sido determinante para que Hungría goce hoy de una estabilidad económica y social superior a la de otros países vecinos. “Muchos en Europa están viendo que esa barrera física colaboró para una situación mejor“, señaló el mandatario electo.

Al ser consultado sobre la replicabilidad de esta medida en territorio nacional, Kast fue enfático en señalar que el objetivo de su visita es recolectar experiencias para aplicar soluciones similares en el norte de Chile. Recordó que la instalación de barreras físicas para evitar el ingreso por pasos no habilitados fue una de sus promesas centrales de campaña, y que observar el modelo húngaro en terreno le permite ajustar los detalles técnicos de su propuesta.

Saliendo a primera hora rumbo a Budapest para reunirme con el Primer Ministro de Hungria @PM_ViktorOrban . 🇭🇺🇨🇱 pic.twitter.com/GkgenN3Bd3 — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) February 4, 2026

El presidente electo subrayó que, aunque cada país posee realidades geográficas y culturales distintas, es posible aprender de modelos exitosos de regulación migratoria. En su visión, el control estricto de las fronteras impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en la eficiencia de la prestación de servicios públicos, elementos que considera se han visto degradados en Chile debido al flujo irregular de personas.

“Si bien uno no puede copiar exactamente lo que ocurre en otros países, se puede ir aprendiendo cómo regular situaciones que van afectando la cultura, la calidad de vida y la prestación de servicios públicos”, compartió con parte de la prensa chilena instalada en el lugar.

“Fuimos a verlo porque queremos instalar; ustedes saben que hablé durante mucho tiempo de barreras físicas en el norte del país para evitar el ingreso de personas de manera irregular”, sintetizó.

Asimismo, Kast aprovechó la instancia para enviar un mensaje directo a quienes planean ingresar al país de forma clandestina. “Deben saber que tienen que entrar por la puerta y no por los pasos irregulares“, sentenció, reafirmando que su administración mantendrá una política de “tolerancia cero” frente a la migración que no cumpla con los marcos legales establecidos por el Estado chileno.

Finalmente, la gira por Europa del próximo Jefe de Estado continuará en los próximos días, buscando fortalecer vínculos con gobiernos afines y generar acuerdos de cooperación internacional. Estas reuniones previas al cambio de mando son vistas por su equipo como pasos relevantes para facilitar la concreción de tratados que, según el futuro gobierno, permitirán mejorar la seguridad y la economía de los chilenos.