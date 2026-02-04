Ley de Pesca: presidente de la comisión cuestiona avance de indicaciones reproducidas de Sonapesca

Hace algunos días, y tras revisar 87 sesiones legislativas, el medio de investigación CIPER dio a conocer que la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados habría aprobado un total de 60 indicaciones presentadas por el diputado Sergio Bobadilla (UDI) que reproducen textualmente un informe de la gremial empresarial Sonapesca.

Cabe destacar que en 2024 el mismo medio reveló que el parlamentario, junto a otros diputados, presentaron 211 indicaciones copiadas del mismo documento. “Este número podría aumentar cuando el debate legislativo avance hacia las normas transitorias del proyecto, donde –según fuentes vinculadas a la tramitación– se define parte sustantiva de la nueva Ley de Pesca”, indicó la investigación.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, Matías Ramírez (PC) cuestionó, en primer lugar, que “una vez efectuada la denuncia en la Comisión respecto a las indicaciones presentadas por el diputado Bobadilla, que tienen un origen evidente en la industria, él jamás las retiró. Eso significó que se debió proceder a la votación de estas indicaciones en muchos casos”.

“En segundo lugar, y que también es importante mencionar, es que muchas de estas indicaciones fueron aprobadas solamente con los votos favorables de la derecha, que lamentablemente tiene una mayoría circunstancial en la Comisión; toda vez que parlamentarios del Biobío, de distintos sectores, particularmente la DC, como es el caso de Eric Aedo, han votado muchas veces a favor de este tipo de indicaciones”, explicó el Ramírez.

La Ley de Pesca fue presentada hace dos años con la promesa de cambiar el marco regulatorio del sector y dejar atrás la normativa actual, sobre la que pesan condenas por fraude al fisco y cohecho en el marco del caso Corpesca. “Nosotros hemos tratado de realizar un trabajo que permita generar cambios sustanciales a la Ley Longueira. Lamentablemente, en este gobierno va a ser imposible poner término a la tramitación de este proyecto de ley. Esperamos que la nueva Comisión de Pesca, que tiene que seguir conociendo esta materia, tome una decisión respecto a ese futuro”, indicó el diputado.

“Lo que sí me parece grave es que una de las solicitudes que se había hecho a la Secretaría General de la Cámara era entregar estos antecedentes al Ministerio Público. De acuerdo a los antecedentes que se han expuesto esto jamás se realizó, y eso sí me parece una cuestión grave y que hay que pesquisar, porque fue una solicitud expresa y uno de los acuerdos que tuvo la Comisión de Pesca en esa sesión donde se denunció lo de las 211 indicaciones copiadas de bobadilla a la industria”, advirtió finalmente el parlamentario.

Según se afirma en el reportaje de CIPER, las indicaciones del diputado Bobadilla han logrado modificar hasta el momento 42 artículos de la nueva Ley de Pesca, las que abordan principalmente tres áreas: gestión de cumplimiento y régimen sancionatorio, procedimientos administrativos e institucionalidad pesquera.

Por su parte el diputado Aedo aseguró que “toda situación que resulte dudosa en la forma en que se está tramitando una Ley de Pesca tiene que ser investigada”. De hecho, dijo que, desde la comisión, “habíamos entendido que se había iniciado una investigación de oficio por parte de la Fiscalía, pero al parecer eso quedó en nada o por lo menos no tengo antecedentes”.

“Lo que sí es claro es que la Ley de Pesca tiene que favorecer al mundo de la pesca artesanal, pero también al mundo industrial. En la región del Biobío son miles los empleos que están ligados a la pesca industrial”, indicó el DC. De todas formas, hizo en el hincapié en que “esta ley aún sigue en tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados y veo muy difícil su tramitación en el próximo periodo legislativo, porque creo que no va a contar con el apoyo del Poder Ejecutivo que asumirá a partir del 11 de marzo”.