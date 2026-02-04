Miguel Ángel Fernández por discurso de Kast en Europa: “Pone un rayado de cancha sobre cómo va a operar su gobierno"

Las declaraciones de José Antonio Kast en la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, realizada en Bruselas, abrieron un nuevo flanco de debate en Chile. Mientras el presidente electo endureció su discurso ideológico en el escenario internacional, el cientista político y subdirector académico de Faro UDD, Miguel Ángel Fernández, planteó que este tono responde a una estrategia coherente con su trayectoria y busca establecer con claridad los principios que guiarán su gobierno.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Fernández explicó que uno de los elementos más relevantes de la gira europea del mandatario electo es la señal política que proyecta. “Efectivamente Kast ha llevado, en los últimos dos meses y hasta ahora básicamente, acercamientos con pares ideológicos cercanos a él, y eso genera una señal no solamente internacional, sino que también a la política interna de bajo qué principios va a operar su gobierno”, afirmó.

El académico sostuvo que el tono duro adoptado por Kast en Bruselas no representa una novedad. “No es sorprendente, me parece, las declaraciones que ha hecho en este esquema”, indicó, recordando que el líder republicano ya había utilizado registros similares en encuentros previos en Estados Unidos y Europa, especialmente en foros donde participan figuras como Santiago Abascal o ex primeros ministros de Europa del Este.

Según Fernández, el discurso en la cumbre organizada por el Political Network for Values cumple además una función política concreta. “Lo que hace el presidente electo es inmediatamente poner un rayado de cancha sobre las líneas que va a mover su gobierno”, señaló, subrayando que este énfasis contrasta con el mensaje más acotado que ha desplegado en Chile durante el período de instalación: “No hemos visto definiciones valóricas tan potentes en el territorio nacional como sí las vemos en los encuentros internacionales”.

Respecto a la agenda internacional, Fernández explicó que las reuniones con líderes como Giorgia Meloni y Viktor Orbán no son solo simbólicas. En el caso de Italia, apuntó a factores económicos: “El caso de Meloni resulta importante por las inversiones que tiene Italia en Chile, pensemos solamente en Enel”. En tanto, sobre Hungría, afirmó que el vínculo se asocia a ejes prioritarios del próximo gobierno, como migración y seguridad: “Orbán va apuntando a esta línea de soberanía, migración y seguridad interna, que ha sido parte fuerte de su discurso”.

Finalmente, el académico abordó la diferencia entre el discurso internacional de Kast y su tono más moderado en Chile. “Para nadie es sorpresa cuáles son las líneas valóricas del presidente electo”, sostuvo, agregando que el escenario explica el contraste. “Estas cumbres no son lo mismo que los encuentros bilaterales. Ahí lo que hace es sostener una identidad que en Chile ya conocemos, pero que se da a conocer en el extranjero como presidente electo”.

En ese sentido, Fernández concluyó que el despliegue ideológico en foros internacionales responde a una lógica habitual en líderes políticos. “El escenario es distinto y las personas que lo están escuchando también son distintas”, afirmó, señalando que este tipo de intervenciones suelen anticipar, más que la gestión cotidiana, las líneas generales que marcarán el rumbo de un nuevo gobierno.