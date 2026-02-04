Ministro Elizalde informa llegada de 18 chilenos deportados desde Estados Unidos

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó este miércoles la llegada a Chile de 18 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos, quienes arribaron al país el pasado sábado 31 de enero a bordo de un vuelo chárter. El aterrizaje se realizó en el aeropuerto de Santiago, en el marco de los procedimientos habituales coordinados por el Estado chileno.

Del total de personas deportadas en este vuelo, 14 corresponden a hombres y 4 a mujeres. Según detalló el secretario de Estado, tras los controles de ingreso efectuados por las autoridades competentes, dos de los ciudadanos quedaron a disposición de la justicia chilena debido a que mantenían órdenes de detención vigentes.

Este nuevo grupo se suma a los 40 connacionales que retornaron al país el pasado 23 de diciembre, compuesto por 38 hombres y 2 mujeres. Con ello, el número total de ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos asciende a 318 personas desde mayo de 2025, periodo que coincide con la actual administración del Presidente Donald Trump.

De acuerdo con el balance entregado por el Ministerio del Interior, del total de deportados, 259 son hombres y 60 mujeres. Las cifras reflejan la continuidad de los procesos de expulsión desde el país norteamericano hacia Chile durante los últimos meses.

El ministro Elizalde explicó que, al igual que en vuelos anteriores, el retorno se desarrolló de manera ordenada gracias a un trabajo coordinado entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto a la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras instituciones del Estado.

Finalmente, la autoridad recalcó que la política de expulsiones aplicada por el Gobierno de Estados Unidos no está dirigida de manera exclusiva a Chile, sino que se ejecuta de forma general hacia distintos países. En ese sentido, aseguró que, de concretarse nuevos vuelos, el Gobierno continuará trabajando para garantizar un regreso seguro de los connacionales y conforme a la normativa vigente.