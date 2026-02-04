Neven Ilic es elegido miembro del Comité Ejecutivo del COI

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, fue elegido como nuevo integrante del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI), tras imponerse al dirigente italiano Giovanni Malagó en la votación realizada durante la 145ª Sesión del COI, desarrollada en Milán, Italia.

La elección se definió luego de una primera ronda empatada con 48 votos, para finalmente resolverse a favor del dirigente chileno, en una votación en la que se emitieron 95 sufragios oficiales. Con este resultado, el continente americano suma un nuevo representante en el órgano ejecutivo del olimpismo mundial.

El nombramiento de Ilic constituye el cargo más alto alcanzado por un dirigente chileno en la historia del deporte olímpico, consolidando su trayectoria al frente de Panam Sports y su liderazgo a nivel internacional.

“Este resultado es motivo de un tremendo orgullo. Orgullo para América y orgullo para Chile”, expresó un emocionado Neven Ilic tras conocerse el resultado. “Poder llevar la voz de América, de nuestros países y la realidad de cada una de nuestras naciones al Comité Ejecutivo es parte de la tarea que me toca realizar”, añadió.

El dirigente subrayó que su labor estará centrada en los atletas, a quienes definió como el eje del sistema deportivo, y en representar la diversidad de los 41 países que integran Panam Sports. “Tenemos realidades muy distintas y es importante llevar al Comité Ejecutivo las formas de resolver, seguir apoyando a los atletas y hacer que América crezca cada día más”, afirmó.

Finalmente, Ilic agradeció el respaldo recibido durante el proceso. “Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a todo el mundo del deporte que me ha apoyado”, concluyó.

La 145ª Sesión del COI se desarrolló en el Centro de Convenciones de Milán, en la antesala de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, cuya ceremonia inaugural se realizará este viernes 6 de febrero en el Estadio San Siro.