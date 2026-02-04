"¿Nos vamos a poner la camiseta de Chile?": Gobierno emplaza a una derecha con discrepancias internas por postulación de Bachelet

Un nuevo foco de fricción se abrió entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y la oposición a raíz de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Las declaraciones del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sumadas a las del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y la respuesta del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, marcaron las últimas horas.

El cruce partió con Guillermo Ramírez apuntando directamente al manejo del Presidente Boric en materia internacional, acusándolo de falta de planificación. “Ha improvisado permanentemente en materia de relaciones exteriores”, afirmó el gremialista.

En su postura, el Gobierno debería transparentar los apoyos internacionales con los que cuenta la candidatura de la exmandataria. “Es justo pedirle que exhiba el listado de países que apoyan la candidatura (…) genera una polémica interna que quizás sea inútil”, manifestó Ramírez.

Desde el Ejecutivo, la respuesta no tardó en llegar. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió con fuerza la candidatura y destacó el apoyo de actores clave en la región. “Efectivamente es una muy buena noticia que dos países tan relevantes con tanto peso en la comunidad internacional como México y Brasil apoyen esta candidatura”, sostuvo, calificando el respaldo como “una oportunidad para Chile”.

El secretario de Estado subrayó además el carácter histórico que podría tener una eventual designación de Bachelet. “No todos los días un chileno o una chilena puede desempeñar un rol tan relevante en el marco internacional”, afirmó y destacó que la expresidenta “cuenta con las mejores características para desempeñar un rol de esta naturaleza”.

Elizalde apeló a la unidad política frente a un desafío de mayor alcance. “¿Nos vamos a poner la camiseta de Chile y vamos a actuar bajo el sentido de lo que es bueno para el país o vamos a tener a la vista otro tipo de consideraciones?”, cuestionó.

Asimismo, el ministro crítico lo que consideró inconsistencias en los cuestionamientos de la oposición. “No entiendo la crítica, es contradictoria”, sostuvo, señalando que por un lado se cuestiona el apoyo de México y Brasil, y por otro se exige transparentar respaldos. “Cuando hay críticas contradictorias, yo siempre digo que se pongan de acuerdo primero consigo mismos, después las hagan públicas”, añadió.

Ante los llamados desde el Ejecutivo hacia el gobierno entrante a mirar la candidatura “en clave internacional” y dejar de lado las miradas “en clave nacional”, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que el foco debe estar en las necesidades nacionales por “sobre los intereses que puedan tener sus ideologías, su expansión progresista en el mundo”.

Asimismo, acusó Squella que las autoridades actuales están “pensando en elecciones futuras” con decisiones como la candidatura de Bachelet a la ONU.

En medio del cruce, surgieron voces desde la propia oposición que llaman a abordar la candidatura desde una perspectiva de Estado. El senador Matías Walker (Demócratas), consultado por Radio y Diario Universidad de Chile, se manifestó a favor de un respaldo transversal.

Walker recordó que este respaldo fue expresado junto al presidente del Senado y otros parlamentarios desde Nueva York, cuando se anunció oficialmente la postulación. A su juicio, el objetivo era que la iniciativa fuera asumida como “un desafío de Estado”.

“Es fundamental que todos los pasos de apoyo cuenten con la coordinación de las nuevas autoridades elegidas, especialmente el nuevo presidente de la República y el canciller Francisco Pérez Mackenna”, expuso el parlamentario.

Por otro lado, desde Renovación Nacional, el jefe de bancada Frank Sauerbaum, consultado también por nuestro medio, planteó reparos al modo en que el proceso fue conducido por el Ejecutivo. “Yo lamento que esto no haya sido un tema que el gobierno saliente hablara con José Antonio Kast para poder ver justamente cómo, como país, se presentaba una candidatura única, de consenso, de acuerdo, que representara a todos los chilenos”, manifestó.

A su juicio, esta falta de coordinación inicial debilitó la posición de Bachelet. “Finalmente la candidatura parte sin el apoyo contundente que debió haber tenido desde su propio país”, concluyó.