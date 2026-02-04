Postulación de Bachelet a la ONU tensiona a la oposición a días del cambio de mando

La decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric de formalizar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas generó diversas reacciones en el ámbito político, incluyendo al interior del sector que asumirá el gobierno el próximo mes.

Desde el Partido Republicano, su presidente Arturo Squella expresó críticas a la iniciativa. El lunes señaló que se trataba de “una candidatura que nace muerta” y, al día siguiente, afirmó que la postulación de la exmandataria constituía un intento del Ejecutivo por condicionar a la próxima administración en materia de política exterior.

En declaraciones posteriores, Squella sostuvo que se trataba de una decisión que involucraba temas de alcance transversal y que, a su juicio, debería ser abordada por el gobierno entrante, considerando que será este el encargado de conducir el país.

No obstante, esa visión no es compartida de manera unánime dentro del bloque opositor. Desde la oficina del Presidente electo se ha optado por una posición más cautelosa, evitando fijar una postura definitiva antes del cambio de mando.

Esa línea fue respaldada por José García Ruminot, designado futuro ministro secretario general de la Presidencia, quien descartó que la decisión del actual gobierno represente un acto de deslealtad institucional. El parlamentario subrayó que, conforme a la Constitución, a partir del 11 de marzo será el Presidente José Antonio Kast quien conduzca las relaciones internacionales.

El senador agregó que el mandatario electo evaluará los antecedentes y las opciones de la candidatura una vez asumido el cargo, con el objetivo de adoptar la decisión que estime más conveniente para el interés nacional.

El propio Kast, en el marco de una gira por Europa, se refirió al tema señalando que actualmente existe un gobierno en ejercicio que mantiene la conducción de los asuntos del Estado, incluidas las relaciones exteriores. En ese contexto, indicó que es posible reconocer la trayectoria internacional de la expresidenta Bachelet, al tiempo que destacó la importancia de considerar las condiciones necesarias para generar apoyos transversales.

En cuanto a la decisión de no pronunciarse adelantadamente, desde el entorno del presidente electo explican que la decisión responde a la diversidad de posturas que conviven en la oposición. Mientras algunos sectores mantienen reparos frente a la postulación, otros han valorado la eventual nominación de Bachelet como una oportunidad para el país.

Entre estos últimos se encuentran el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, y los senadores Francisco Chahuán, Matías Walker e Iván Moreira. Este último evitó cuestionar la iniciativa del Ejecutivo y recordó que la definición corresponde al Presidente de la República, una vez asumido el nuevo gobierno.

Moreira, además, ha manifestado previamente su respaldo a la candidatura, destacando la relevancia internacional del cargo y la conveniencia de evaluar la opción más allá de diferencias ideológicas.

En la misma línea, el senador Matías Walker sostuvo que la postulación de la expresidenta Bachelet debería abordarse como una política de Estado y planteó la necesidad de una coordinación entre el actual gobierno y las autoridades que asumirán en marzo.

A estas voces se sumó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien tras reunirse con el presidente electo señaló que la eventual designación de una expresidenta chilena como secretaria general de la ONU sería un logro para el país, independientemente de las diferencias políticas existentes.

Aunque el presidente del Senado no ha realizado declaraciones públicas tras el anuncio de esta semana, en su entorno señalan que mantiene una evaluación favorable de la candidatura y recuerdan que ha planteado en reiteradas ocasiones la conveniencia de un respaldo transversal en este tipo de definiciones.