Rodrigo Vattuone (PDG) y candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: "No sabemos qué gana Chile con esto"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, se refirió a la postulación de la exmandataria Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de Naciones Unidas, señalando que se trata de una materia que su colectividad no considera prioritaria.

El dirigente reconoció la trayectoria y los méritos personales de la exjefa de Estado, pero expresó una mirada crítica respecto del rol actual del organismo multilateral. “No sabemos qué gana Chile con esto. La ONU está muy cuestionada, sus resoluciones no tienen efecto real y hoy las prioridades del país son otras”, afirmó.

Vattuone sostuvo que el eventual respaldo a una candidatura de este tipo corresponde al Presidente, en tanto decisión de Estado, aunque recalcó que el PDG no ve justificado destinar recursos a ese objetivo en el actual contexto nacional. “Creemos en una ONU fuerte, pero hoy no ha estado a la altura de los conflictos internacionales”, señaló.

En relación con el presidente electo, José Antonio Kast, el líder del PDG cuestionó sus prioridades, particularmente el énfasis en las giras internacionales y en la denominada “batalla cultural”, indicando que el foco debiera estar puesto en las emergencias internas, la seguridad pública y la situación de las familias afectadas por los incendios forestales.

Si bien reconoció la relevancia diplomática de los viajes al extranjero, insistió en que “la urgencia está en Chile”. “Nos gustaría mucho que tanto el presidente electo como el presidente en ejercicio estuvieran donde está la emergencia, conduciendo y liderando. Lo vivimos en Viña del Mar, con muerte, con dolor, con familias que lo perdieron todo”, afirmó.

Vattuone manifestó preocupación por la extensión de las giras internacionales y cuestionó que, a un mes del cambio de mando, el mandatario electo no esté priorizando la conducción directa de las crisis internas. “Tenemos problemas graves de seguridad, de crimen organizado, de incendios y de estancamiento económico”, sostuvo.

Respecto de la agenda legislativa anunciada para el inicio del nuevo gobierno, el presidente del PDG puso en duda que una eventual reducción de impuestos —en particular del impuesto corporativo— deba ser el primer proyecto en ingresar al Congreso. A su juicio, las prioridades deben centrarse en seguridad, crecimiento económico, anticorrupción y alivios directos al costo de la vida de la clase media.

“Nos interesa mucho más el IVA a la canasta básica, el IVA a los medicamentos, a los pañales. Cuando los proyectos no van al corazón de las urgencias, no van a contar con nuestro apoyo”, advirtió, subrayando que el respaldo del PDG dependerá exclusivamente del contenido de las iniciativas.

Sobre la propuesta de un eventual retiro de fondos previsionales para personas afectadas por los incendios, impulsada por la diputada Pamela Jiles, Vattuone indicó que aún no existe una posición definida. Señaló que el tema será analizado por la bancada del partido, enfatizando que cualquier medida debe ser focalizada, evaluada técnicamente y responder a una urgencia social, ante un Estado que —a su juicio— llega tarde a las zonas afectadas.

Finalmente, el dirigente calificó como “muy cuestionables” las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, tras su visita a Cuba, y expresó su preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa la isla. “Lo que se ve hoy es pobreza, dolor y pérdida de dignidad del pueblo cubano”, concluyó.