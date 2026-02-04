Un "hito de dignidad" para la Región de Aysén: Presidente Boric inaugura el nuevo Hospital de Chile Chico

En una jornada histórica para la zona austral del país —y en el marco de la actual gira por Aysén—, el Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles la inauguración del nuevo Hospital Dr. Leopoldo Ortega en la comuna de Chile Chico. La obra representa una de las inversiones públicas en salud más significativas para la región, con un monto cercano a los 39 mil millones de pesos, destinada a fortalecer la red asistencial en una zona marcada por el aislamiento geográfico y la dispersión poblacional.

El mandatario destacó que la entrega de este recinto es una respuesta a una demanda ciudadana que se extendió por casi tres décadas. “Desde la década del 90, Chile Chico comenzó a demandar la renovación del hospital. Imagínense, prácticamente 30 años demandando la renovación del hospital que hoy día ve la luz”, señaló Boric, subrayando que este tipo de avances constituyen políticas de Estado que logran trascender a los gobiernos de turno.

La nueva infraestructura abarca cerca de 5 mil metros cuadrados, lo que significa un salto cualitativo respecto al antiguo centro de salud. El edificio cuenta con siete camas de hospitalización, un pabellón quirúrgico, una sala de parto inminente, un servicio de urgencia y una unidad de atención ambulatoria equipada con 24 box. Estas instalaciones buscan otorgar mayor autonomía resolutiva a una comunidad que históricamente ha debido trasladarse grandes distancias para recibir atención compleja.

Además de los espacios clínicos, el hospital incorpora unidades esenciales de apoyo diagnóstico y terapéutico. Entre ellas destacan los servicios de imagenología, farmacia, esterilización, lavandería y una central de alimentación propia. Según las autoridades, este diseño integral permitirá que más de 6 mil personas de la zona puedan acceder a una salud más oportuna y de mejor calidad sin depender exclusivamente de los centros urbanos de mayor tamaño.

El Hospital Dr. Leopoldo Ortega que inauguramos en Chile Chico es uno de los mayores proyectos de inversión en salud de la Región de Aysén y es más trascendente aún por su significado descentralizador, territorial y social. Desde esta nueva infraestructura, les cuento además… pic.twitter.com/RDQEvLokaC — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 4, 2026

Durante la ceremonia, la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, enfatizó que el nuevo establecimiento marca un “antes y un después” para la provincia de General Carrera. Albagli señaló que el paso de un recinto pequeño a uno moderno y espacioso garantiza una atención más digna y segura no solo para los pacientes que habitan en este punto del extremo sur, sino también para los equipos de salud que desempeñan sus funciones en condiciones extremas.

El Presidente Boric también hizo hincapié en el simbolismo de descentralización que tiene la obra. “Es importante que el Presidente de la República sepa que en los lugares más aislados, en los lugares más recónditos de nuestra patria, hay chilenos y chilenas que merecen la misma consideración que cualquier otro que vive en los grandes centros urbanos“, afirmó, vinculando la inversión con el compromiso de equidad territorial de su administración.

Un momento emotivo de la inauguración fue el reconocimiento al nombre del recinto. El Dr. Leopoldo Ortega Rodríguez, médico cirujano (1922-2002), fue una figura central en la historia de la comuna, donde trabajó en la antigua Casa de Socorros y ejerció cargos de representación popular como regidor, alcalde y diputado. Su legado personifica el compromiso de los trabajadores de la salud que han sostenido la atención médica en Chile Chico desde mediados del siglo XX.

Por eso es que el mandatario enfatizó destacó a “todos quienes trabajaron aquí, y los representa el doctor Leopoldo Ortega Rodríguez, porque son muchos los trabajadores y trabajadoras que han hecho posible que en un lugar como este, donde habitan 4 mil 900 personas, tenga la dignidad que corresponde”.