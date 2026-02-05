Alejandro Alarcón y recorte fiscal: “El panorama macroeconómico requiere que se sepa cómo se va a hacer el ajuste"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, se refirió a la situación económica del país y las perspectivas para el gobierno entrante.

En primera instancia, Alarcón aseguró que el escenario se está normalizando. “La economía está dirigiéndose hacia la tendencia. Eso es lo que arrojan las principales proyecciones”, aseguró. Sin embargo, como balance del periodo y mirando hacia la próxima administración, señaló que “habría preferido un menor nivel de deuda. Creo que va a ser un tema complicado mantener un nivel cercano al 45% del PIB. Si no hay ingresos, va a ser deuda: esa es la clave”.

Una de las críticas principales del ministro de Hacienda entrante, Jorge Quiroz, al Gobierno actual responde al déficit fiscal, que llegó al 2,8% del PIB, muy por encima del 2% que se esperaba. “Evidentemente, tenemos un déficit fiscal pronunciado y que eso tiene que corregirse. Porque, de lo contrario, empieza a crecer el endeudamiento. La deuda es el reflejo de que los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos”, aseguró Alarcón.

Para el economista, el anterior “es un tema que el país tiene que corregir, sobre todo porque tenemos un porcentaje elevado de deuda, de eso no cabe duda. Y dentro de poco va a ser un 45% como porcentaje del PIB. Ciertamente hay una corrección pendiente, y esa es la deuda fiscal”.

Recorte de US$6 mil millones

Sobre el recorte de US$6 mil millones que aplicará el gobierno entrante a las arcas fiscales, Alejandro Alarcón señaló que “el panorama macroeconómico requiere que se sepa cómo se va a hacer el ajuste, porque evidentemente tiene que haber una señal”.

A la propuesta anterior se suma, por ejemplo, la disminución del impuesto de primera categoría. El economista miró ambos elementos y afirmó que “la próxima administración va a tener que indicar cómo se va a hacer el ajuste porque uno de los puntos clave es que van a disminuir los impuestos de primera categoría, que actualmente es un 27% (…), pero lo que es cierto es que se debe indicar de dónde van a provenir los recursos”.

“Lo más importante es que la administración que está entrando diga exactamente de dónde van a venir los recursos, porque lo que no puede posponerse mucho más es lo del ajuste fiscal”, agregó.

La inversión también es un debate clave y, consultado sobre la importancia de la inversión pública —además de la privada—, Alarcón respondió que “tiene que escucharse, porque si no hay ingresos va a tener que ser deuda”.

“No es posible seguir pensando que el endeudamiento puede seguir creciendo en la economía. Si no hay ingresos fiscales, va a tener que ser deuda para, de esa manera, poder financiar el crecimiento de la economía. No creo que haya muchos más recursos, ese es el punto. Esto no es magia: o hay ingresos provenientes de los impuestos o hay ingresos provenientes de la deuda, no hay más”, enfatizó el experto.