Colillas y plásticos de un solo uso lideran basura en 46 de 60 playas de Chile

Un estudio del programa Científicos de la Basura de la Universidad Católica del Norte, desarrollado con el apoyo de Oceana en Chile, volvió a encender las alarmas sobre la contaminación en el borde costero del país. El análisis, realizado en 60 playas a lo largo del territorio nacional, confirmó la persistencia de colillas de cigarro, bolsas plásticas y plásticos de un solo uso, pese a la existencia de normativas que buscan erradicar estos desechos del ecosistema marino.

El informe consideró la participación de cerca de 500 voluntarios y el análisis de 860 imágenes de muestreo, lo que permitió identificar tanto la composición como la abundancia de residuos presentes en las playas chilenas. Los resultados muestran que, de más de 2.100 plásticos registrados, casi la mitad corresponde a colillas, plásticos de un solo uso y bolsas plásticas.

Las colillas de cigarro se posicionaron como el residuo más abundante, con 757 unidades, equivalentes al 75,2% del total de estos tres tipos de desechos, y con presencia en 46 de las 60 playas monitoreadas. En segundo lugar se ubicaron los plásticos de un solo uso, con 170 ítems detectados en 41 playas, seguidos por las bolsas plásticas, presentes en 30 playas del país.

El estudio también evidenció diferencias territoriales: mientras la región de Magallanes presentó una mayor proporción de bolsas plásticas, en Los Ríos y Biobío se observaron concentraciones más altas de plásticos de un solo uso. En tanto, Valparaíso y Coquimbo destacaron por una mayor presencia de colillas de cigarro, reflejando que los patrones de consumo y gestión de residuos varían según la zona.

Para Nelson Vásquez, director de Científicos de la Basura, estos resultados refuerzan la necesidad de avanzar en monitoreos permanentes. “Contar con programas sistemáticos permite evaluar la efectividad real de las normativas vigentes, detectar brechas en su implementación y respaldar la toma de decisiones con evidencia”, señaló.

En cuanto al estado de los residuos, el informe no identificó diferencias significativas entre desechos completos y fragmentados, lo que sugiere la coexistencia de basura antigua con residuos recientes, algunos de ellos generados incluso después de la entrada en vigencia de las leyes actuales. Entre los productos completos destacaron cubiertos, vasos, tapas y pocillos, mientras que en los fragmentados predominaron bolsas plásticas y restos de envases de plumavit.

Normativas vigentes y fiscalización

La investigación vuelve a poner en cuestión la aplicación efectiva de la Ley de Plásticos de Un Solo Uso (Ley 21.368), que prohíbe la entrega de bombillas, cubiertos y artículos de plumavit en locales de expendio de alimentos. En Chile, se estima que este sector genera más de 23 mil toneladas anuales de estos residuos.

“Productos que ya están prohibidos siguen apareciendo en las playas, lo que evidencia una débil fiscalización, especialmente en zonas costeras”, advirtió Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana en Chile.

A estas regulaciones se suma la Ley 21.413, promulgada en 2022, que busca reducir la contaminación por colillas de cigarro, especialmente en playas, ríos y lagos, junto a la ley “Chao bolsas plásticas”, vigente desde 2018.

Educación y gestión local

Entre las recomendaciones del estudio destacan el fortalecimiento de la fiscalización en locales de expendio de alimentos, la evaluación de buenas prácticas en comunas con menores niveles de basura y el impulso de campañas educativas orientadas a la ciudadanía y a los sectores regulados, particularmente en contextos de alta afluencia turística.

“Si las personas no comprenden el sentido de estas leyes, difícilmente se cumplirán. La educación es clave para que la regulación tenga un impacto real”, sostuvo la investigadora Josefa Araya Campano.

El estudio también plantea la necesidad de instalar puntos visibles de segregación de residuos y establecer exigencias mínimas de manejo de basura en zonas costeras. Como contrapeso a este gris escenario, se identificaron cuatro playas sin ningún residuo: playa Rosada, en la región de Los Ríos, Estero López, Inío y Pangal, en la región de Los Lagos. Experiencias locales que, según los investigadores, podrían servir como modelo para replicar medidas efectivas en otras zonas del país.