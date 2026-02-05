Colombia confirmó acuerdo con Estados Unidos para perseguir a jefes de grupos armados y del narcotráfico

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó el compromiso de Bogotá con la administración de Donald Trump para orientar sus operaciones contra los jefes de algunos de los principales grupos armados del país, incluidas disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

El secretario de Estado sostuvo que uno de los pilares de la cooperación entre Estados Unidos y Colombia había sido la acción coordinada contra los denominados “objetivos de alto valor” del narcotráfico, sin distinción, incluyendo tanto a quienes operaban desde el exterior como a los responsables directos de generar violencia en el territorio nacional.

En ese contexto, Sánchez mencionó a Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC; a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo; y a Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, integrante del ELN, todos con órdenes de captura vigentes y recompensas de hasta cinco mil dólares por información que permitiera su detención.

El ministro agregó que para los integrantes de los grupos armados ilegales la mejor decisión había sido la desmovilización, señalando que siempre existieron alternativas dentro del marco constitucional y legal, y que la permanencia en la ilegalidad constituía una elección.

Las declaraciones se produjeron horas después de que el Ejército colombiano abatiera al menos a siete integrantes del ELN en una operación desarrollada durante la madrugada en la región del Catatumbo, dirigida contra posiciones de esa guerrilla y del Frente 33 de las disidencias de las FARC.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó además la captura de tres combatientes del ELN y la incautación de doce fusiles, en un operativo que incluyó bombardeos y acciones terrestres en los municipios de El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Petro recordó que tres años antes se había propuesto al ELN un proceso de paz y sostuvo que la respuesta de ese grupo había sido una escalada de violencia en la zona del Catatumbo, con el asesinato de campesinos.

Finalmente, el mandatario señaló que los nombres de los principales capos entregados a Trump no residían en Colombia y formaban parte de redes transnacionales del narcotráfico, indicando que había solicitado una coordinación internacional de los servicios de inteligencia para incautar bienes y lograr su captura en ciudades del extranjero.