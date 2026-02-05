“DtMF”: Bad Bunny, el Grammy histórico y el orgullo latino en clave pop

“No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses“. Con esas palabras, Benito Ocasio Cortez —conocido popularmente como Bad Bunny— recibía el pasado domingo 1 de febrero el gramófono que coronó a “DtMF” —“Debí Tirar Más Fotos”—, su más reciente disco, como el primer LP constituido exclusivamente de canciones en español en ganar la principal categoría de los Grammy estadounidenses. Una donde, además, competía con artistas anglosajones de la talla de Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga y Kendrick Lamar.

Y aunque la predominancia del puertorriqueño en nuestra parte del continente viene labrándose hace una década, es probable que una de sus hazañas más importantes sea la de lograr penetrar la industria estadounidense instalando canciones y álbumes del género latino más popular en el top de las listas.

“Definitivamente estamos ante un hito histórico, ante una instancia que debiera marcar, por manido que suene, un antes y un después en lo que es la presencia de la música latina en el mercado estadounidense. Uno tan poderosa como éste, que sigue siendo el más relevante del planeta”, afirmó el periodista y crítico musical Marcelo Contreras. “Porque, de alguna manera, creo que marca una ruptura con la hegemonía que han tenido habitualmente los productos y las obras anglosajonas y distinguidas por este premio”.

En ese sentido, el experto recalcó que “hasta ahora, la música latina resultaba ser más bien extravagante dentro de lo que era el concierto de la industria estadounidense, y el hecho que Bad Bunny consiga esto, además con un disco que está completo y absolutamente cantado en español, remarca su relevancia”.

“Insisto en esta pérdida de hegemonía que está demostrando Estados Unidos, que por cierto es una situación geopolítica que se traslada a este territorio. Hubo también un gramófono dorado a un artista K-Pop, que igualmente demuestra cómo se van asomando estas grietas en favor de otras opciones, de otros géneros y de música de otras latitudes. Así que, definitivamente, que Bad Bunny logre este premio y cantando en nuestro idioma es sumamente importante en términos historiográficos”, contextualizó Contreras.

Sin embargo, y en torno a la situación interna que hoy vive el país norteamericano a raíz de las medidas del gobierno de Donald Trump en contra de la población migrante —especialmente a través del ICE—, la exploración de ritmos locales que distingue a esta placa y los guiños al orgullo del ser latino le dieron a “DtMF” un importante subtexto político.

“Tengo la sensación de que ha habido más interpretación de aquello que dentro de lo explícito que eventualmente puede ser Bad Bunny con esta obra”, precisó el crítico. A su parecer, “lo político puede estar en mantener el orgullo por el idioma, en conseguir que un disco que tiene raíces y que está completamente orgulloso de las raíces caribeñas y que demuestra que hay otros colores dentro de la cuadratura del dembow que marca la música urbana. Todos esos elementos se conjugan para una señal que tiene que ver con una pérdida de hegemonía estadounidense”.

“Ahora, creo que Bad Bunny ha sido bastante más explícito en términos de lo que dijo en la ceremonia y en el hecho de cada cierto tiempo tener algún tipo de declaración respecto de la situación que se está viviendo para los inmigrantes Estados Unidos, sobre todo los latinos. Pero no sé si el disco es particularmente político en ese sentido. Creo que lee muy bien su tiempo, pero sin ser explícito. Tal vez hay una inteligencia por ahí.”, apuntó Contreras.

Aun así, reiteró que “definitivamente es un álbum que rescata y se enorgullece de las raíces caribeñas y de todos los colores que puede ofrecer la música del Caribe. Y definitivamente creo que Bad Bunny lo hace como una manera de acallar las críticas que habitualmente se ciernen sobre la música urbana, sobre su falta de musicalidad. Así que, en ese sentido, creo que estamos ante un álbum histórico“.