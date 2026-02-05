EE.UU. y Rusia acuerdan retomar el diálogo militar tras más de cuatro años de suspensión

Estados Unidos y Rusia acordaron este jueves 5 de febrero retomar el diálogo militar al máximo nivel, reactivando un canal de comunicación suspendido hace más de cuatro años en un contexto de fuertes tensiones bilaterales previas a la invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero de 2022.

El entendimiento fue alcanzado en los márgenes de los contactos trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos realizados en Emiratos Árabes Unidos, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia un eventual acuerdo de paz. Así lo informó el Mando Europeo del Ejército estadounidense mediante un comunicado oficial.

Según la nota, Washington y Moscú coincidieron en que mantener el diálogo entre sus Fuerzas Armadas es un factor clave para la estabilidad y la paz mundiales, al permitir una mayor transparencia, reducir riesgos y contribuir a la desescalada de tensiones en escenarios de alta complejidad geopolítica.

Las conversaciones serán conducidas por el Mando Europeo del Ejército de Estados Unidos, liderado por el general Alexus G. Grynkewich, quien además se desempeña como comandante aliado supremo de la OTAN. Este canal, señalaron desde el Ejército estadounidense, permitirá un contacto militar constante mientras continúan los esfuerzos por alcanzar una paz duradera.

Desde las fuerzas norteamericanas subrayaron que, en el marco de sus atribuciones dentro de la OTAN, Grynkewich tiene el deber de mantener el diálogo militar con su par ruso, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, general Valeri Gerasimov.

El objetivo principal de este restablecimiento es evitar errores de cálculo y prevenir una escalada no intencionada por cualquiera de las partes, en un escenario internacional marcado por la prolongación del conflicto en Ucrania y el riesgo permanente de incidentes entre potencias militares.