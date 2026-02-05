Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de Mayo de 2026


Exprimera dama Marta Larraechea fue trasladada a Santiago tras complicaciones de salud

La esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle sufrió una emergencia en Santo Domingo tras un shock anafiláctico producto de una picadura de abeja.

La esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle sufrió una emergencia en Santo Domingo tras un shock anafiláctico producto de una picadura de abeja.

Nacional

La esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-TagleMarta Larraechea, fue trasladada en las últimas horas en helicóptero desde San Antonio a la comuna de Vitacura, Región Metropolitana, luego de complicaciones de salud.

Según consignó Emol, el helicóptero de Carabineros aterrizó pasadas las 23:30 horas en la cancha del Estadio Manquehue, cercana a la Clínica Alemana.

Larraechea se encontraba junto a su familia de vacaciones en su casa en la comuna de Santo Domingo, cuando debió acudir al Cesfam local tras sufrir un shock anafiláctico producido por una picadura de abeja.

Hasta el recinto acudio bajo la escolta policial, lo que agilizó el trasaldo producto de la emergencia.

Debido la gravedad de la situación, la exprimera dama fue trasladada de urgencia al hospital de San Antonio, donde recibió la atención médica correspondiente que permitió estabilizarla, siendo posteriormente trasladada a Santiago.

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