Fragata portuguesa obliga a cerrar playas en Algarrobo, El Quisco y Concón

La presencia de fragata portuguesa en la costa de la Región de Valparaíso obligó a decretar la prohibición de baño y de actividades recreativas en seis balnearios. Una medida que regirá de manera temporal mientras persista el riesgo sanitario, según informó la Seremi de Salud.

La restricción se aplica en las playas El Canelo, El Canelillo y Algarrobo Norte, en la comuna de Algarrobo; Los Corsarios y Punta Tralca, en El Quisco; y Playa Amarilla, en Concón. La alerta fue confirmada por la Armada de Chile tras detectarse ejemplares de esta especie altamente tóxica en el litoral.

Desde la autoridad marítima advirtieron que la fragata portuguesa representa un peligro incluso fuera del agua. El capitán de Puerto de Algarrobo, Sergio Sánchez, recalcó que “inclusive muerta, produce una picadura de gran dolor”, por lo que llamó a la población a extremar las precauciones y respetar la prohibición vigente.

En el mismo sentido, el teniente segundo OM Mirko Fernández, de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, informó que se dispuso el cierre preventivo de Playa Amarilla en Concón como parte de las acciones coordinadas para resguardar la seguridad de los veraneantes.

A través de sus redes sociales, la Seremi de Salud entregó recomendaciones para identificar a la fragata portuguesa, señalando que se distingue por un flotador que puede alcanzar los 20 centímetros y tentáculos de hasta 20 metros de largo, con más de un millón de elementos urticantes por centímetro cuadrado. Entre las medidas preventivas, se indicó evitar el baño, no tocar la especie ni en el mar ni en la arena, y utilizar calzado al caminar por la playa.

En caso de picadura, la autoridad sanitaria explicó que la persona afectada sentirá un dolor intenso, similar a una quemadura, y enrojecimiento en la zona. Se debe lavar inmediatamente con agua de mar, retirar los restos visibles de tentáculos raspando con un objeto rígido, como una cédula de identidad, y aplicar vinagre blanco doméstico durante 15 a 30 minutos. Se enfatizó no usar agua dulce ni frotar la piel con arena o toallas.

El seremi (s) de Salud, Carlos Zamora, hizo un llamado a la prevención y a respetar las medidas adoptadas, recordando que, si los síntomas persisten, se debe acudir a un centro de salud. Además, la ciudadanía puede acceder a orientación inmediata a través del servicio Salud Responde, llamando al 600 360 7777.