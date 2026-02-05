Futuro ministro de Justicia, Fernando Rabat, afrontó críticas de organizaciones de DD.HH. y aseguró que buscará el diálogo

En su primera reunión bilateral con el actual ministro de Justicia, Jaime Gajardo, el futuro titular de la cartera, Fernando Rabat, abordó uno de los principales flancos que han marcado su designación. O sea, las críticas y relatos provenientes de agrupaciones de Derechos Humanos que han cuestionando su idoneidad para el cargo.

La designación de Rabat generó resistencia en sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos, principalmente su participación en el equipo jurídico encargado de la defensa del dictador Augusto Pinochet.

Diversas organizaciones han manifestado su preocupación por un eventual retroceso en políticas de memoria, verdad y justicia, así como por el futuro del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos.

Frente a estos cuestionamientos, Rabat buscó bajar el tono a la controversia y aseguró que las diferencias no representan un impedimento para el trabajo institucional, subyarando que su gestión mantendrá un diálogo abierto con distintos actores sociales. “Yo creo que no es un obstáculo”, manifestó a la salida de la cita con Jaime Gajardo.

“El gobierno, el presidente electo, José Antonio Kast, ha dado señales bastante evidentes de que la idea es que sea un gobierno de unidad nacional”, sostuvo Rabat, recalcando que “este ministro se va a reunir con todas las personas que lo estime necesario y vamos a avanzar en muchos de los planes que ha ejecutado también este ministerio”.

Sobre la continuidad del Plan de Búsqueda, Rabat aseguró que “todas las medidas que vamos a implementar y que hemos conversado con la oficina del presidente electo, las veremos a partir el 11 de marzo. No queremos interrumpir el trabajo que está desarrollando actualmente el ministro en ejercicio”.

El futuro ministro precisó que, una vez asumido el nuevo gobierno, se dará a conocer con mayor detalle el rumbo que tomará el programa: “A partir del 11 de marzo vamos a responderle concretamente con todas las medidas que nosotros vamos a llegar a implementar y que estamos trabajando en ellas con bastante fuerza”, insistió Rabat.