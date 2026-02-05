La equidad territorial toma forma: Gobierno firma Plan de Zonas Extremas y promulga ley clave para sistemas medianos

Desde la Región de Aysén, el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó este martes la firma del Plan Nacional de Zonas Extremas, iniciativa que busca impulsar el desarrollo de los territorios más aislados del país mediante una inversión pública permanente y de largo plazo. En la misma jornada, el mandatario lideró además la promulgación de la Ley de Sistemas Medianos, normativa clave para mejorar el acceso y la equidad en el suministro eléctrico en regiones apartadas.

La actividad contó con la participación del biministro de Economía y Energía, Álvaro García; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana; el delegado presidencial regional, Jorge Díaz; y el alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Jélvez, entre otras autoridades.

En su intervención, el jefe de Estado destacó que el Plan Nacional de Zonas Extremas contempla una inversión de 1,6 billones de pesos billones de pesos para la región de Aysén, se extiende por 10 años hasta el 2036 y será ejecutada de manera sostenida en el tiempo, con el objetivo de reducir las brechas históricas en infraestructura, conectividad y servicios básicos que enfrentan estas regiones.

Boric subrayó que se trata de una política de Estado que busca trascender a los gobiernos de turno, promoviendo la descentralización y generando condiciones para atraer inversión pública y privada en zonas que por décadas han quedado rezagadas. Asimismo, explicó el alcance de la Ley de Sistemas Medianos, señalando que esta normativa permitirá avanzar hacia una mayor justicia territorial en materia energética.

“El Sistema Interconectado Central no incluye a Magallanes y Aysén y justamente en estas regiones extremas la energía es mucho más cara, por eso gracias a lo que estamos firmando hoy, se incentiva el desarrollo de la industria y del turismo en la región de Aysen, se van a generar rebajas en las cuentas finales de sus clientes no residenciales y especialmente en las medianas empresas para que puedan invertir y además, se fomentan las inversiones para aumentar la generación de energías renovables no convencionales”, detalló el mandatario.

La ley faculta a los gobiernos regionales a destinar subsidios para asegurar el suministro eléctrico y regula el traspaso de sistemas aislados a sistemas medianos, lo que permitirá a estas localidades acceder a tarifas reguladas, similares a las que ya existen entre Arica y Chiloé. Con ello, se busca entregar mayor estabilidad, calidad y equidad en el acceso a la energía para comunidades que hoy dependen de sistemas precarios y de alto costo.

Por su parte, el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, valoró el proceso de elaboración del Plan de Zonas Extremas, destacando que fue fruto de un trabajo coordinado entre servicios públicos, autoridades locales y una amplia convocatoria a gremios y actores del territorio. En esa línea, celebró que ya se haya iniciado la realización de dos proyectos estratégicos en la región, los que apuntan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“El Consejo Regional aprobó las dos primeras obras: el Centro Deportivo Polifuncional para la comuna de Coyhaique y el nuevo edificio fundacional de la Universidad de Aysén, casi 50 mil millones de pesos de inversión que ya parten este año con ejecución. Este plan no es solo un papel. Se tiene que convertir en una palanca de desarrollo para nuestra región que habilite no solo que las comunas crezcan y tengan equidad en materia de servicio básicos, sino que también puedan significar que los sectores productivos se vean acompañados en el desarrollo de estas infraestructuras” advirtió Santana.

Finalmente, el alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Jélvez, enfatizó que, pese a los avances, aún persisten importantes desafíos en una comuna marcada por su extensa geografía y dispersión poblacional. Entre ellos, mencionó la necesidad de mejorar la conectividad entre localidades, contar con caminos adecuados y fortalecer el transporte con el objetivo de “garantizar que el desarrollo llegue de manera equitativa a todos los rincones del territorio”.

El plan posee 4 ejes estratégicos: la mayor parte de la inversión se concentra en los ejes de infraestructura y logística (51%) y asentamientos humanos (38%). Los otros ejes son desarrollo económico y productivo (8%) y natural (3%).

Los pendientes: Proyecto Sala Cuna y reconstrucción de viviendas

Al término del encuentro, el Presidente llamó al Congreso a avanzar en la aprobación de la ley de Sala Cuna antes del fin de su mandato, subrayando que se trata de una política que debe trascender a los gobiernos. “Esto no puede ser una cuestión de quién se lleva los créditos. Lo que importa son las mujeres y los niños de Chile”, afirmó, proponiendo que la iniciativa sea despachada en las primeras semanas de marzo y promulgada por la próxima administración.

Asimismo, el mandatario reconoció dificultades en la instalación de viviendas de emergencia, señalando la existencia de un “cuello de botella” asociado a diversos factores, como las condiciones del terreno y la disponibilidad de proveedores. En ese contexto, sostuvo que se ha instruido al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a acelerar los procesos. “Acá es la gente la que no puede esperar y a ellos nos debemos”, enfatizó.