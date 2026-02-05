Henrik Von Appen queda fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

El Comité Olímpico de Chile (COCH) informó que el esquiador nacional Henrik Von Appen no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, luego de sufrir un grave accidente durante la Copa del Mundo de Crans-Montana, disputada en Suiza.

El deportista sufrió una caída a alta velocidad, impactando directamente contra las mallas de protección, lo que le provocó múltiples lesiones, entre ellas una laceración facial que requirió suturas y una lesión tipo asa de balde del menisco interno de la rodilla derecha.

Tras el accidente, Von Appen fue evaluado por equipos médicos en Suiza e Italia. Luego del análisis clínico y de imágenes, y considerando la opinión de José Ángel Rubio, jefe médico de la delegación chilena y kinesiólogo de la Federación Nacional de Esquí y Snowboard de Chile, se determinó suspender su participación en la cita olímpica.

La decisión se produce en un momento destacado de la carrera del esquiador, quien venía de conseguir los mejores resultados de su trayectoria en Copas del Mundo, alcanzando un 16° lugar, su mejor ubicación personal, además de establecer un récord latinoamericano, compitiendo ante más de 40 mil espectadores y frente a los mejores exponentes del esquí alpino mundial.

Desde Italia, el propio Von Appen lamentó la noticia y confirmó que deberá someterse a una intervención quirúrgica. “Hicimos todo lo posible, pero el daño es demasiado grande y demasiado cerca a las carreras olímpicas como para poder competir por medallas y no solo participar. Con enorme pena les comunico esto porque estos Juegos han sido mi gran objetivo durante los últimos cuatro años”, señaló.

El deportista agregó que “hemos trabajado durísimo para estar esquiando al más alto nivel en Copas del Mundo con impresionantes resultados, pero este deporte es así, tiene sus riesgos y uno, si quiere pelear por las posiciones de punta, tiene que estar dispuesto a aceptarlos. Ahora me toca operarme pronto y luego una larga recuperación”.

Actualmente, el COCH y la Federación Nacional de Esquí y Snowboard trabajan para inscribir a un deportista chileno como reemplazo en las pruebas de Esquí Alpino masculino, cuyas competencias comienzan el 7 de febrero en la localidad de Bormio, en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno.