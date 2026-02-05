José Antonio Kast tras reunión con Giorgia Meloni: “Tenemos que coordinar el combate al crimen organizado a nivel internacional”

El presidente electo, José Antonio Kast, calificó como “muy buena” la reunión sostenida con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni en el marco de su gira internacional por Europa, destacando avances en el fortalecimiento de relaciones bilaterales y coincidencias en materias clave como crimen organizado, migración irregular, sistema penitenciario e inversión.

Kast explicó que durante el encuentro abordaron la eventual participación de Meloni en el cambio de mando en Chile, señalando que, de no ser posible su asistencia, se planteó la opción de que Italia envíe una delegación de alto nivel. Asimismo, indicó que la mandataria italiana sugirió la posibilidad de organizar, en el futuro, una reunión con presidentes de Sudamérica y Centroamérica para avanzar en agendas comunes.

“Quedamos muy contentos. Se generan lazos de conversación entre distintas instancias entre Italia y Chile”, afirmó el presidente electo, quien además destacó un encuentro con la ministra de Familia italiana, dando continuidad a conversaciones previas entre ambos gobiernos.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el sistema penitenciario. Kast señaló que conocieron la experiencia italiana, que cuenta con un régimen de aislamiento aplicado a líderes de organizaciones criminales. “Apunta a aislar a los líderes de las organizaciones criminales para que no tengan contacto ni con sus redes ni con sus familias”, explicó, agregando que en Chile se evalúan cambios a los decretos penitenciarios para recuperar el control de las cárceles y proteger a Gendarmería.

En materia migratoria, reiteró que su gobierno impulsará que la inmigración irregular deje de ser una falta administrativa para convertirse en delito. “Las personas que quieran llegar a Chile tienen que entrar por la puerta y no por la ventana”, sostuvo, enfatizando la necesidad de una coordinación internacional para enfrentar el fenómeno.

Respecto a las críticas que han calificado la gira como ideológica, Kast aseguró que esta no contradice su planteamiento de un gobierno de emergencia. “No vamos a dejar nunca de lado las urgencias sociales”, afirmó, señalando que su discurso apunta a cuestionar lo que calificó como radicalismos ideológicos que, a su juicio, han frenado el crecimiento y la inversión en Chile.

En relación con la reconstrucción tras las emergencias en el sur del país, Kast señaló que el actual gobierno está a cargo del proceso, pero advirtió que ha faltado iniciativa y presencia en terreno. Indicó que su equipo ya trabaja en una segunda etapa enfocada en la reconstrucción, con apoyo de la sociedad civil y el mundo privado.

Finalmente, el presidente electo adelantó que, una vez de regreso en Chile, anunciará la nómina de subsecretarios y delegados regionales, y reafirmó que su política exterior se basará en relaciones de Estado, señalando que, más allá de afinidades políticas, se reunirá con quienes gobiernen cada país.