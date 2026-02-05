Kast vuelve a postergar anuncio de subsecretarios: definiciones quedarían para este sábado

El anuncio de los futuros subsecretarios del próximo gobierno de José Antonio Kast volvió a retrasarse y, pese a que estaba programado para este viernes, la definición podría conocerse recién este sábado 7 de febrero, manteniendo en suspenso la conformación del segundo nivel del Ejecutivo entrante.

La postergación se produce mientras el presidente electo se encuentra en una gira por Europa, donde ha sostenido reuniones con líderes internacionales y organizaciones afines para abordar temas como seguridad, migración, economía, energía, emprendimiento e inversiones.

Desde la oficina del Presidente Electo (OPE), el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, fue consultado por La Tercera respecto de si este nuevo retraso podría proyectar una imagen de improvisación en la instalación del gobierno.

Al respecto, el dirigente descartó esa interpretación y aseguró que el aplazamiento responde a un proceso de selección cuidadoso. “Todo lo contrario, nosotros creemos que un día más, un día menos, la verdad que da exactamente lo mismo, es una nómina de personas que hay que elegir con pinzas”, afirmó.

Squella explicó que los subsecretarios deberán conformar equipos de trabajo con los ministros ya designados, y que el criterio apunta a lograr un equilibrio entre capacidades técnicas y experiencia política en la gestión pública.

En esa línea, sostuvo que en algunos casos se priorizará el conocimiento técnico, mientras que en otros se reforzará la trayectoria política y administrativa. “El sábado podremos sacar conclusiones”, señaló, dejando abierta la posibilidad de que ese día se conozca finalmente la nómina.