La disputa por la ONU toma forma: los nombres que enfrentan a Michelle Bachelet

La carrera por liderar la Organización de las Naciones Unidas comienza a delinearse con varias candidaturas internacionales, entre ellas la de la exmandataria chilena Michelle Bachelet, recientemente inscrita por el gobierno del presidente Gabriel Boric.

La expresidenta competirá para suceder al actual secretario general, António Guterres, en un proceso cuya definición recae en el Consejo de Seguridad y que contempla un periodo de funciones entre 2027 y 2031. Su postulación cuenta además con el respaldo de Brasil y México.

Al presentar la candidatura, Boric afirmó que “nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo, y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”.

Asimismo, sostuvo que “creemos también que el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global”.

Las otras cartas en competencia

Entre los nombres que también buscan encabezar Naciones Unidas figura la economista costarricense Rebeca Grynspan, respaldada por su país desde octubre de 2025. Actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y exvicepresidenta de Costa Rica, cuenta con una extensa trayectoria en organismos internacionales y políticas de desarrollo.

En agosto de 2025, la Asamblea General extendió su mandato “en reconocimiento a su liderazgo en la reforma” del organismo y “al fortalecimiento de su papel como voz global en favor del comercio y el desarrollo económico”. Un perfil oficial añade que “como secretaria general de la UNCTAD, ha estado al frente de negociaciones clave para enfrentar los desafíos mundiales del comercio y el desarrollo. Desempeñó un papel decisivo en los Acuerdos de Estambul, incluida la Iniciativa del Mar Negro, que permitió la exportación segura de más de 33 millones de toneladas de cereales, redujo los precios mundiales de los alimentos en un veintitrés por ciento y evitó que millones de personas cayeran en la inseguridad alimentaria”.

Otro aspirante es el diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con cerca de cuatro décadas de experiencia en política nuclear y relaciones internacionales. Desde el propio organismo destacan que la Declaración de Viena sobre Seguridad Nuclear representó “un importante hito en el marco de los esfuerzos internacionales tras el accidente nuclear de Fukushima Daiichi de 2011”.

A la lista se suma Ivonne Baki, diplomática ecuatoriana-libanesa cuya candidatura fue presentada por El Líbano. Su trayectoria incluye funciones como embajadora en Washington, ministra de Comercio Exterior, parlamentaria y candidata presidencial, además de participación en negociaciones internacionales como el proceso de paz con Perú y la iniciativa Yasuní-ITT.

Con varias postulaciones en competencia, la definición del próximo liderazgo de Naciones Unidas se perfila como una disputa abierta en la que América Latina busca nuevamente posicionar a una figura regional al frente del principal organismo multilateral.